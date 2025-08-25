Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικές τάσεις με στήριγμα από τράπεζες – Πάνω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικές τάσεις με στήριγμα από τράπεζες – Πάνω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Η σημερινή συνεδρίαση ξεκινά με θετικό μομέντουμ τροφοδοτούμενη από το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και τη γενικότερη αισιοδοξία των επενδυτών - Οι μετοχές που ξεχωρίζουν
Με θετικό πρόσημο κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο στην περιοχή των 2.100 μονάδων, αντικατοπτρίζοντας τις ενθαρρυντικές τάσεις των ευρωπαϊκών αγορών και την αυξημένη επενδυτική αισιοδοξία. Ειδικότερα, η ανοδική δυναμική στο Χ.Α. ακολουθεί τις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι επενδυτές αντιδρούν θετικά σε προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση και παρατεταμένη οικονομική σταθερότητα.
Η ανοδική κίνηση στο ΧΑ βασίζεται σε καλά καταμερισμένες δυνάμεις μετοχών από διαφορετικούς κλάδους, ενώ ο τραπεζικός δείκτης διατηρεί την ανοδική του πορεία.
Οι πρώτες κινήσεις στο ταμπλό δίνουν μια αίσθση αισιοδοξίας, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2,113,05 μονάδες με άνοδο 0,43%.
Ο τραπεζικός δείκτης εμφανίζει άνοδο +0,10%, στις 1.589,78 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται +0,15%, στις 4.231,92 μονάδες και ο mid cap στις ,3,026 μονάδες με άνοδο 0,50.
Σε επίπεδο μετοχών εκείνες που ξεχωρίζουν είναι οι: Lavipharm με άνοδο +2,23%, Intracom Holdings με +1,98%, ΟΛΘ με +1,85%, Jumbo με +1,81%
Από την άλλη πλευρά, πίεση δέχονται οι: Ελλάκτωρ με πτώση −2,96%, Πλαστικά Θράκης με −2,27%, ΟΛΠ με −1,77%, Cenergy Holdings με −1,33%
