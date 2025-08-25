Ακίνητα στην Ελλάδα: Πώς οι δείκτες επηρεάζουν την αξιολόγηση για τις επενδυτικές αποφάσεις
Ακίνητα στην Ελλάδα: Πώς οι δείκτες επηρεάζουν την αξιολόγηση για τις επενδυτικές αποφάσεις
Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα επηρεάζει την οικονομία, την κοινωνία και τις τράπεζες - Δείκτες όπως Price-to-Income και Price-to-Rent αποκαλύπτουν πιθανές υπερτιμήσεις, ενώ θεσμικά εργαλεία προσφέρουν διαφάνεια και καθοδήγηση σε επενδυτές και πολίτες
Η αγορά ακινήτων αποτελεί βασικό μοχλό για την ελληνική οικονομία, με την πορεία της να επηρεάζει όχι μόνο το ΑΕΠ, αλλά και την κοινωνική σταθερότητα, το βιοτικό επίπεδο και τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας παραμένει ισχυρό, καθώς για πολλούς Έλληνες το ακίνητο εξακολουθεί να θεωρείται το ασφαλέστερο μέσο αποθήκευσης πλούτου.
• συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ μέσα από επενδύσεις, οικοδομική δραστηριότητα και συναλλαγές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα,
• αποτελεί βασικό μέσο αποθήκευσης πλούτου και «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας,
• διαμορφώνει το πλαίσιο της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής,
• δημιουργεί επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες σε τουρισμό, επαγγελματικούς χώρους και τεχνολογία «έξυπνων» κτηρίων,
• λειτουργεί ως βαρόμετρο για την ευρύτερη οικονομία, με τις κρίσεις (όπως του 2008) να αφήνουν βαθύ αποτύπωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Γιατί η αγορά ακινήτων είναι κρίσιμη για την οικονομίαΣύμφωνα με το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας (πρωτοβουλία της doValue σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς), η σωστή κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά κατοικίας είναι απαραίτητη για επενδυτές, ιδιώτες αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η αγορά ακινήτων:
• συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ μέσα από επενδύσεις, οικοδομική δραστηριότητα και συναλλαγές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα,
• αποτελεί βασικό μέσο αποθήκευσης πλούτου και «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας,
• διαμορφώνει το πλαίσιο της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής,
• δημιουργεί επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες σε τουρισμό, επαγγελματικούς χώρους και τεχνολογία «έξυπνων» κτηρίων,
• λειτουργεί ως βαρόμετρο για την ευρύτερη οικονομία, με τις κρίσεις (όπως του 2008) να αφήνουν βαθύ αποτύπωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα