Ακίνητα στην Ελλάδα: Πώς οι δείκτες επηρεάζουν την αξιολόγηση για τις επενδυτικές αποφάσεις

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα επηρεάζει την οικονομία, την κοινωνία και τις τράπεζες - Δείκτες όπως Price-to-Income και Price-to-Rent αποκαλύπτουν πιθανές υπερτιμήσεις, ενώ θεσμικά εργαλεία προσφέρουν διαφάνεια και καθοδήγηση σε επενδυτές και πολίτες