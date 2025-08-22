Bloomberg: Η Ελλάδα αντιμέτωπη με επενδυτές για την επαναγορά ομολόγων συνδεδεμένων με την κρίση χρέους
Η Wilmington Trust αμφισβητεί τη νομιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού του call option που ασκήθηκε τον περασμένο Μάιο και κόστισε στην Ελλάδα περίπου 156 εκατ. ευρώ έναντι 375 εκατ. ευρώ που θα πλήρωνε σε τόκους το 2027
Πάνω από μία δεκαετία μετά την κρίση δημόσιου χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά σε αντιπαράθεση με επενδυτές. Αυτή τη φορά, η διαμάχη αφορά την επαναγορά τίτλων (buyback) και όχι την αδυναμία αποπληρωμής του χρέους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Wilmington Trust, που λειτουργεί ως θεματοφύλακας των ομολόγων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ (GDP warrants) της Ελλάδας, ζητά αποζημίωση από το ελληνικό κράτος για την απόφασή του να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα μέσα στο έτος. Η Wilmington αμφισβητεί τη νομιμότητα της δικαιώματος αγοράς (call option) που ασκήθηκε τον Μάιο και θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από έγγραφα σε δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας.
Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του call option και της τιμής του call, όπως δείχνουν ξεχωριστές δικαστικές καταχωρίσεις. Στην ομάδα περιλαμβάνονταν οι VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited.
Τα GDP warrants είχαν εκδοθεί στους πιστωτές ως «κίνητρο» για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2012. Έχουν λήξη το 2042 και προέβλεπαν καταβολή τόκων από το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα ξεπερνά τα 267 δισ. ευρώ και η οικονομική ανάπτυξη θα υπερβαίνει το 2%, στόχοι που η χώρα φαίνεται να πληροί.
Over a decade after the sovereign debt crisis, Greece is once again at loggerheads with investors — with a dispute around a buy back rather than an inability to pay https://t.co/J3UDLq5SRR— Bloomberg (@business) August 22, 2025
