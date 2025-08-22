Bloomberg: Η Ελλάδα αντιμέτωπη με επενδυτές για την επαναγορά ομολόγων συνδεδεμένων με την κρίση χρέους

Η Wilmington Trust αμφισβητεί τη νομιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού του call option που ασκήθηκε τον περασμένο Μάιο και κόστισε στην Ελλάδα περίπου 156 εκατ. ευρώ έναντι 375 εκατ. ευρώ που θα πλήρωνε σε τόκους το 2027