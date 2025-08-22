Μακροζωία: Το μυστικό της βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μακροζωία: Το μυστικό της βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Οχάιο δείχνει ότι οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών ζουν περισσότερο από εκείνους που κατοικούν κοντά σε εσωτερικά ύδατα, λόγω καλύτερης ποιότητας αέρα και ευκαιριών αναψυχής
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Οχάιο, οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα τείνουν να ζουν περισσότερο από εκείνους που κατοικούν κοντά σε εσωτερικά ύδατα, όπως ποτάμια και λίμνες. Η μελέτη αυτή αναλύει δεδομένα απογραφής 66.263 ατόμων, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του τόπου κατοικίας και του προσδόκιμου ζωής τους.
Παράκτιες περιοχές και προσδόκιμο ζωής
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών ζουν κατά μέσο όρο ένα ή και περισσότερα χρόνια περισσότερο από τον μέσο όρο των 79 ετών. Αντίθετα, όσοι ζουν κοντά σε ποτάμια και λίμνες του αστικού ιστού, παρουσιάζουν προσδόκιμο ζωής κοντά στα 78 έτη. Ο επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας Jianyong Wu αναφέρει ότι οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών φαίνεται να ζουν περισσότερο λόγω των ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών.
