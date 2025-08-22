Μακροζωία: Το μυστικό της βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Οχάιο δείχνει ότι οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών ζουν περισσότερο από εκείνους που κατοικούν κοντά σε εσωτερικά ύδατα, λόγω καλύτερης ποιότητας αέρα και ευκαιριών αναψυχής