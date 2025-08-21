Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές μεταβολές κοντά στο επίπεδο των 2.100 μονάδων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές μεταβολές κοντά στο επίπεδο των 2.100 μονάδων
Οριακές οι ισορροπίες μεταξύ μιας σημαντικότερης κατοχύρωσης κερδών ή μιας «παραμονής στο τρένο» της πενταετούς ανοδικής τάσης
Γύρω από τις 2.100 μονάδες συσσωρεύει το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πωλητές να έχουν ελαφρύ προβάδισμα στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών. Επιλεκτικές είναι οι τοποθετήσεις των traders, ενώ ελλείψει εγχώριων εταιρικών ειδήσεων η τάση καθορίζεται κυρίως από την πορεία των ευρωαγορών. Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο οικονομικό φόρουμ του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21/8), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,04% και διαπραγματεύεται στις 2.096,35 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.094,35 (χαμηλό ημέρας) και των 2.098,97 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνεται ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα των σημερινών συναλλαγών πέρασαν δύο πακέτα στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικής αξίας 7,72 εκατ. ευρώ και αφορούν σε πάνω από 1 εκατ. τεμάχια.
Άμυνα στις τραπεζικές πιέσεις κατάφερε να βγάλει χθες η Λεωφόρος Αθηνών, μένοντας κοντά στο ορόσημο των 2.100 μονάδων, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για τα υψηλά 15ετίας. Το ΧΑ οδεύει προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και το 5ο συναπτό έτος κερδών. Τον Αύγουστο η Αθήνα «τρέχει» με ρυθμό άνω του +5% και η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει ξεπερνά το +42%. Παράλληλα, απέχει περίπου -1,4% από τις φετινές κορυφές, ενώ μετά ακολουθούν τα επίπεδα Μαρτίου του 2010.
