Καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου: Χαμηλό ενδιαφέρον για την εξαγορά τους, εξετάζεται παράταση
Μόλις 5.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί - Οι προθεσμίες λήγουν τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου - Τι ισχύει για τις εκπτώσεις στο τίμημα, τις δόσεις και τα δικαιολογητικά
Με το ενδιαφέρον των πολιτών να παραμένει χαμηλό και τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης για τις αιτήσεις εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 5.000 αιτήσεις και ελάχιστες έχουν εγκριθεί, γεγονός που δείχνει ότι η ανταπόκριση είναι πολύ μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η προθεσμία πάντως λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου, ανάλογα με την περιοχή, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ενδιαφέρον όσο πλησιάζουν οι ημερομηνίες.
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet και συνοδεύεται από παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης. Προϋπόθεση είναι αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου επί 30 χρόνια με τίτλο ή 40 χρόνια χωρίς τίτλο, εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή για επαγγελματική δραστηριότητα. Το ακίνητο πρέπει επίσης να είναι δηλωμένο στο Ε9 για πέντε τουλάχιστον έτη πριν την αίτηση.
Το τίμημα εξαγοράς βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες αλλά προβλέπονται μεγάλες εκπτώσεις έως 80% για ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους και ΑμεΑ. Επίσης προβλέπεται μείωση 50% αν υπάρχει πρωτόδικη αναγνώριση κυριότητας ή καταχώριση στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, 70% σε περίπτωση ένδικων μέσων έως το 2022 και 80% για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες προσφυγικών ή άλλων πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964.
Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με επιπλέον έκπτωση 10% είτε σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν τοπογραφικό διάγραμμα, αεροφωτογραφίες, στοιχεία αντικειμενικής αξίας, απόσπασμα κτηματολογικού, πράξεις ΕΝΦΙΑ πενταετίας και όπου υπάρχει οικοδομική άδεια.
Ενδεικτικά, ιδιοκτήτης με ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ που δικαιούται έκπτωση 50% θα πληρώσει 50.000 ευρώ, ενώ αν το εξοφλήσει εφάπαξ θα περιορίσει το ποσό στις 45.000 ευρώ. Αν επιλέξει δόσεις, θα καταβάλει 833 ευρώ το μήνα για πέντε χρόνια. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι όσο πλησιάζουν οι προθεσμίες θα αυξηθεί το ενδιαφέρον, για αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες.
