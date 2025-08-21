Καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου: Χαμηλό ενδιαφέρον για την εξαγορά τους, εξετάζεται παράταση

Μόλις 5.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί - Οι προθεσμίες λήγουν τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου - Τι ισχύει για τις εκπτώσεις στο τίμημα, τις δόσεις και τα δικαιολογητικά