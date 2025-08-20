Έμφαση στα νοικοκυριά που δηλώνουν μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ θα δίνει το «καλάθι» της ΔΕΘ
«Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι να επιβραβευτούν με τρόπο μόνιμο και δίκαιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος
Για το καλάθι της ΔΕΘ, το οποίο θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
«Η βάση η οικονομική του πακέτου μεταρρυθμίσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ», όπως επεσήμανε. «Από κει και πέρα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξελίσσεσαι σε ικανοποιητικό βαθμό. Το μέτωπο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής πηγαίνει καλά, γιατί και από εκεί θυμίζω περιμένουμε χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε ως μέτρα μόνιμης μείωσης φόρων στη ΔΕΘ, όπως και το πρωτογενές πλεόνασμα πάει καλά».
Ειδικότερα, ως προς το περίγραμμα όσων ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσάπαλος περιέγραψε τη φιλοσοφία των μεταρρυθμίσεων, με την έμφαση να δίνεται, όπως είπε, στη μεσαία τάξη. «Είναι εκείνη η κοινωνική/οικονομική κατηγορία, τα νοικοκυριά που δηλώνουν μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, τα οποία σήκωσαν και το μεγαλύτερο κομμάτι τόσο των μνημονίων, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι να επιβραβευτούν με τρόπο μόνιμο και δίκαιο».
«Δεν υπάρχει η λογική της επιδοματικής στήριξης, δεν ανήκει σε αυτήν την κυβέρνηση. Είχε εφαρμοστεί σε έναν βαθμό την περίοδο του Covid, όπως και σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς για να στηρίξουμε εκτάκτως συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι να βρίσκουμε τρόπους δημοσιονομικά σωστούς, χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική πορεία της χώρας, για μονίμου χαρακτήρα μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδημάτων».
Ερωτηθείς για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, τόνισε: «Η τιμαριθμοποίηση είναι μια πολιτική που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο. Η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό θα είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με αυτό που μπορεί να στηρίξει ο προϋπολογισμός. Από την άλλη, στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα υπάρχουν πράγματα που πραγματικά θα τα δει ο πολίτης στην τσέπη του σαν σημαντική ενίσχυση».
«Έχουν πέσει δεκάδες ιδέες στο τραπέζι», συνέχισε. «Κάποιες από αυτές έχουν μια προτεραιότητα όσον αφορά την εξέτασή τους. Μια από αυτές μπορώ να σας πω είναι οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης και όχι στον ΦΠΑ. Γιατί στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης; Γιατί άμα ανακοινωθούν αλλαγές, αυτομάτως ο μισθωτός και συνταξιούχος από τον επόμενο μήνα μπορεί να δει αύξηση στα εισοδήματά του, γιατί θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου».
«Αυτό νομίζω το προτιμά ο πολίτης από το να δει μια μείωση στον ΦΠΑ, η οποία ενδεχομένως να μην φτάσει στον τελικό καταναλωτή και να την έχει ενθυλακώσει ενδιάμεσος, μεσάζοντας κ.ο.κ.»
