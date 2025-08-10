Όλες οι μειώσεις στις τραπεζικές προμήθειες - Τι αλλάζει στις συναλλαγές στα ATM από Δευτέρα 11/08
Όλες οι μειώσεις στις τραπεζικές προμήθειες - Τι αλλάζει στις συναλλαγές στα ATM από Δευτέρα 11/08
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές - Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε όλες τις δημοφιλείς τραπεζικές συναλλαγές -Η εφαρμογή των νέων χρεώσεων έχει αρχίσει ήδη να τίθεται σε ισχύ
Στην πλήρη κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, ενώ καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Έτσι, από αύριο Δευτέρα 11/08/2025, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών. Ηδη, πάντως, συναλλασσόμενοι πολίτες διαπιστώνουν ότι άρχισε η εφαρμογή των νέων κανόνων.
Με βάση τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Από αύριο Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει σχετικά:
«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».
Η ρύθμιση προβλέπει:
• Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
• Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη
• Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ
• Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα
• Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ
• Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών
