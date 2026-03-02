Τατόι: Το νυφικό της Φρειδερίκης, το ποδήλατο του Κωνσταντίνου Α' και τα βασιλικά δωμάτια στην έκθεση που στήνεται στο Ανάκτορο

Κτήμα Τατοΐου, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί το κτίριο του Ανακτόρου.

Το νυφικό της Φρειδερίκης

Φορέματα Άννας Μαρίας, Σοφίας και Ειρήνης

Η έκθεση αυτή θα στηθεί με βάση την επικαιροποιημένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη η οποία έλαβε το πράσινο φως από το

Προθήκη με στρατιωτικά ενδύματα στο υπνοδωμάτιο του Γεωργίου Α΄

Το ποδήλατο του Κωνσταντίνου Α'

Το υπνοδωμάτιο του Γεωργίου Α'

Άποψη σαλονιού της Όλγας

Αντικείμενα από το σαλόνι της Όλγας που βρέθηκαν και συντηρήθηκαν

Έπιπλα και αντικείμενα από το βασιλικά σαλόνια και υπνοδωμάτια, το νυφικό της Φρειδερίκης και τα φορέματα της Άννας Μαρίας, της Σοφίας και της Ειρήνης,στρατιωτικά ενδύματα αλλά και το ποδήλατο του Γεωργίου Α', αναμνηστικά του Αλέξανδρουαρμόδιο Συμβούλιο Μουσείων. Η αρχική μελέτη, η οποία είχε εξετασθεί και εγκριθεί τον Ιούλιο 2025 χρειάστηκε να εμπλουτιστεί καθώς αφορά στη διαχείριση δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων πολλά από τα οποία βρέθηκαν σε κακή κατάσταση διατήρησης.«Προχωρεί απρόσκοπτα η έκθεση στο Ανάκτορο του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής. Καθώς εξελίσσεται, με γοργούς ρυθμούς η τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές του Τατοΐου, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε η ανάγκη του εμπλουτισμού και της τροποποίησης της μουσειολογικής και της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής, η οποία είχε ήδη εξετασθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων, τον Ιούλιο 2025» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: