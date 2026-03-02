Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τατόι: Το νυφικό της Φρειδερίκης, το ποδήλατο του Κωνσταντίνου Α' και τα βασιλικά δωμάτια στην έκθεση που στήνεται στο Ανάκτορο
Έχουν βρεθεί περισσότερα από 100.000 αντικείμενα - Δείτε φωτογραφίες
Έπιπλα και αντικείμενα από το βασιλικά σαλόνια και υπνοδωμάτια, το νυφικό της Φρειδερίκης και τα φορέματα της Άννας Μαρίας, της Σοφίας και της Ειρήνης, στρατιωτικά ενδύματα αλλά και το ποδήλατο του Γεωργίου Α', αναμνηστικά του Αλέξανδρου , έργα τέχνης αλλά και πολυτελή σερβίτσια υπάρχουν ανάμεσα στα 100.000 αντικείμενα που βρέθηκαν, τα τελευταία χρόνια, στο Κτήμα Τατοΐου, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί το κτίριο του Ανακτόρου.
Η έκθεση αυτή θα στηθεί με βάση την επικαιροποιημένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη η οποία έλαβε το πράσινο φως από το αρμόδιο Συμβούλιο Μουσείων. Η αρχική μελέτη, η οποία είχε εξετασθεί και εγκριθεί τον Ιούλιο 2025 χρειάστηκε να εμπλουτιστεί καθώς αφορά στη διαχείριση δεκάδων χιλιάδων αντικειμένων πολλά από τα οποία βρέθηκαν σε κακή κατάσταση διατήρησης.
«Προχωρεί απρόσκοπτα η έκθεση στο Ανάκτορο του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, μετά την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων επί της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής. Καθώς εξελίσσεται, με γοργούς ρυθμούς η τεκμηρίωση των κινητών αντικειμένων από τις Συλλογές του Τατοΐου, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε η ανάγκη του εμπλουτισμού και της τροποποίησης της μουσειολογικής και της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής, η οποία είχε ήδη εξετασθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων, τον Ιούλιο 2025» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε:
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν να διαχειριστούν περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρέθηκαν σε όχι ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και σε ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες.
Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από το Ανάκτορο και τις εγκαταστάσεις του Κτήματος, ενώ πολλά εξ αυτών τεκμηριώνεται ότι ανήκαν σε άλλες επαύλεις της τ. βασιλικής οικογένειας. Το σύνολο των αντικειμένων που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση έχουν ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία».
