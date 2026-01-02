Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θέατρο Αγγέλων Βήμα: Αναβιώνει την ιστορία του θρυλικού πλοίου «Πατρίς» μέσα από μια παράσταση
Πρόκειται για το πλοίο που ένωσε την Ελλάδα με την Αυστραλία
Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, το θρυλικό πλοίο «Πατρίς» του Οίκου Χανδρή ένωσε για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Αυστραλία. Είχε πλήρωμα 250 ατόμων και 1.000 επιβάτες Έλληνες οι οποίοι αποζητούσαν μια ευκαιρία καλύτερης ζωής σε έναν μακρινό τόπο. Επτά δεκαετίες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου, ανοίγει και πάλι πανιά, αυτή τη φορά από το θέατρο «Αγγέλων Βήμα», με μια παράσταση καταγραφής, μνήμης και σεβασμού, ένα αφιέρωμα καρδιάς στον Ελληνισμό της Αυστραλίας της δεκαετίας του ‘60 υπό τον τίτλο «'Εφυγες με το Πατρίς».
Από εκείνον τον Δεκέμβριο 1959 μέχρι το 1979, που το «Πατρίς» πέρασε σε άλλα επιχειρηματικά χέρια και έπαψε να υπηρετεί αυτό το δρομολόγιο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως η Γεωργία και ο Πανάγος, ο Αρίστος Θεοδωρικάκος, η Κική, ο Τζίμης, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης και η Άννα Δημοπούλου, ο Δημήτριος Γιαννικόπουλος, ο Χαραλάμπης Γκαβός ή Γκάβακας ή ο Βασίλης Μπαλτάς έφτασαν με το «Πατρίς», έζησαν στις ελληνικές γειτονιές μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας, έφτιαξαν κοινότητες Ελλήνων, εργάστηκαν, πρόκοψαν, μετέφεραν εκεί πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές, αλλά και παθογένειες και ελαττώματα της πατρίδας και έγραψαν τις ιστορίες τους. Κάποιες από αυτές, μεταφέρθηκαν από τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη στο βιβλίο του «Αυστραλία – Δέκα Ιστορίες».
Επτά από αυτές έγιναν θέατρο και οι ήρωές τους ζωντανεύουν στο «Αγγέλων Βήμα», σε πρώτο πρόσωπο. Οι ιστορίες είναι αληθινές, τα ονόματα φανταστικά.
Ολόκληρη την καλλιτεχνική περίοδο Νοεμβρίου 2025-Απριλίου 2026, το «Αγγέλων Βήμα» παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Αυστραλία: Γοητευτική Χώρα – Συγκλονιστικό Θέατρο» παρουσιάζοντας έξι σύγχρονα θεατρικά έργα βραβευμένων Αυστραλών συγγραφέων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.
Θα ήταν παράλειψη, αν στο αφιέρωμα αυτό δεν ακουγόταν έστω μία ελληνική συγγραφική φωνή για την Αυστραλία των πολλών Ελλήνων οι οποίοι, ξεκινώντας από την δεκαετία του 50, την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους και την τιμούν με την προκοπή τους. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το βιβλίο-χρονικό «Αυστραλία – Δέκα Ιστορίες» του ιστορικού Κώστα Κατσάπη.
Τα κείμενα της παράστασης, τη σκηνοθεσία και την εικαστική επιμέλεια του χώρου υπογράφει η Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου. Τις ιστορίες ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο οι Λίλη Τέγου και Παναγιώτης Μαρίνος
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 20:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
