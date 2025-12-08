Άγνωστο πόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο η Παπαρίζου: Ακυρώνεται η αυριανή συναυλία της στο Περιστέρι, τι θα γίνει με το «Voice»

Ο Κωστής Μαραβέγιας θα αντικαταστήσει, προσωρινά, την Έλενα Παπαρίζου, στο «The Voice»

Κλείσιμο

Ιδιαίτερα φορτωμένο ήταν, το τελευταίο διάστημα, το καθημερινό πρόγραμμα της, η οποία βρίσκεται από ξημερώματα στοκαι υποβάλλεται σε εξετάσεις μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε κατά την διάρκεια της πρόβας του τηλεοπτικού «The Voice of Greece».Πληροφορίες από το περιβάλλον της ερμηνεύτριας κάνουν λόγο για αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες, πιθανότατα, τής προκάλεσαν υπερκόπωση, ενώ οι δικοί της άνθρωποι και οι συνεργάτες της περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια της ξαφνικής αδιαθεσίας της.Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση σχετικά με το πόσες ακριβώς ημέρες θα παραμείνει νοσηλευόμενη η Έλενα Παπαρίζου, είναι βέβαιο πως δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο προγραμματισμένο για απόψε γύρισμα του «». Στην καρέκλα της θα καθίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο, ο οποίος έχει θητεύσει ως κριτής στο τηλεοπτικό μουσικό σόου ταλέντων και κατά το παρελθόν.Δυστυχώς, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα πραγματοποιήσει ούτε την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτητης στο, στην Πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, στην οποία επρόκειτο να δώσουν το παρών πολλοί θαυμαστές της μιας και πρόκειται για εκδήλωση του Δήμου με ελεύθερη είσοδο.Σε εκκρεμότητα παραμένει αυτή τη στιγμή και η ημερομηνία έναρξης τωνγια τις οποίες προετοιμαζόταν αυτήν την περίοδο η Έλενα Παπαρίζου η οποία επρόκειτο να τραγουδά, έχοντας στο πλευρό της τον, από τα τέλη Δεκέμβρη και κάθε Τετάρτη βράδυ, στη σκηνή του «Nox».