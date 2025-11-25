Δημιουργείται ψηφιακό Μουσείο, στο Λόφο του Φρουρίου της Λάρισας

Το Μουσείο στοχεύει να λειτουργήσει ως πολιτιστικός κόμβος, που συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη ζωή της πόλης, ενισχύοντας τη σχέση του κοινού με την ιστορική μνήμη και την τοπική ταυτότητα.Το Μουσείο του Λόφου του Φρουρίου Λάρισας θα στεγαστεί στα πρώην στρατιωτικά αρτοποιεία της πόλης, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και μισθωμένα, από το 2023, στο Υπουργείο Πολιτισμού.Το συγκρότημα βρίσκεται στον μοναδικό λόφο της Λάρισας, στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης, δίπλα στο Α’ αρχαίο θέατρο, όμορο και σε άμεση επικοινωνία μαζί του.Αποτελείται από ένα λιθόκτιστο κτήριο (Α1), του 19ου αιώνα, πιθανώς παλιά οθωμανική πυριτιδαποθήκη και ένα πλινθόκτιστο (Α2), τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα, παλιό στρατιωτικό αρτοποιείο. Το συγκρότημα αποτελεί τεκμήριο της στρατιωτικής λειτουργίας του χώρου, από τις αρχαιότερες που σώζονται στη Θεσσαλία και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό αρτοποιείο, έως το 1977.Το 1979 παραχωρήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία αποκτώντας αποθηκευτικές και εργαστηριακές χρήσεις. Διατηρεί αυθεντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της εποχής και είναι το χαρακτηρισμένο αρχαίο μνημείο.