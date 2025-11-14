«Θηραϊκές Τελετουργίες»: Η έκθεση της Αρτέμιδας Χατζηγιαννάκη στον εκθεσιακό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»

Παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα θα πλαισιώσουν τις «Θηραϊκές Τελετουργίες» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.Η κεντρική συνοδευτική εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» με θέμα τα πολλά πρόσωπα της Σαντορίνης στον χρόνο, τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον και την σημασία των τελετουργιών στην ζωή μας. Ομιλητές: ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος και ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Γεωργιάδης. Την συζήτηση θα συντονίσει η αρχιτέκτονας Νίνα Γεωργιάδου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το εικαστικό ημερολόγιο 2026.Διάρκεια: 5 Δεκεμβρίου 2025-17 Ιανουαρίου 2026.Δευτέρα έως Παρασκευή 11.30-18.00Σάββατο 11.00-15.00.Κλειστά: Κυριακές και 24,25,26,31 Δεκεμβρίου και 1,6 Ιανουαρίου.