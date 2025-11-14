Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
«Θηραϊκές Τελετουργίες»: Η έκθεση της Αρτέμιδας Χατζηγιαννάκη στον εκθεσιακό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός»
Περιλαμβάνει υδατογραφίες που αποτυπώνουν το παρελθόν της Σαντορίνης
Το πολιτιστικό αποτύπωμα της Σαντορίνης, τις παραδόσεις, την ανθρωπογεωγραφία και τις αρχέγονες τελετουργίες της αντανακλά η έκθεση της Αρτέμιδας Χατζηγιαννάκη «Θηραϊκές Τελετουργίες», που θα φιλοξενηθεί από τις 5 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 17 Ιανουαρίου στον εκθεσιακό χώρο του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στο κέντρο της Αθήνας.
Εστιάζοντας στο αρχέγονο πνεύμα της Σαντορίνης, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη διευρύνει το εικαστικό και ερευνητικό βλέμμα της για να προσεγγίσει όψεις διαχρονικότητας στο πιο προβεβλημένο διεθνώς νησί του Αιγαίου και να παραδώσει μια εικαστική ερμηνεία συμβόλων, εικόνων, μορφών και συνεκτικών αφηγήσεων.
Ορίζοντας ένα νέο βλέμμα στις αθέατες αλλά ενεργές πολιτισμικές καταβολές της Σαντορίνης, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη παρουσιάζει δέκα πέντε νέα έργα - όλα υδατογραφίες- αρμολογημένα σε ένα ιστορικό αφήγημα μέσα από τους τελετουργικούς κύκλους της παράδοσης, των κύκλων εργασίας, της τοπικής οικονομίας, των εθίμων και του συλλογικού θυμικού.
Ο επισκέπτης θα αναγνωρίσει πτυχές μιας Σαντορίνης που επιβιώνει όχι μόνο στη μνήμη και στην προφορική μαρτυρία, αλλά και στο ανάγλυφο του τοπίου, στην αρχαία γη, στην γραμμή του ορίζοντα, στην παράδοση της αμπέλου και του οίνου, στα γεωργικά προϊόντα, στη χλωρίδα και στους κύκλους του χρόνου, στην αρχιτεκτονική, που διατρέχει τη στερεότυπη εικόνα της Σαντορίνης μέσα από εκλάμψεις αυθεντικότητας και αρχέγονης σοφίας.
Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης και τέσσερα παλαιότερα έργα της εικαστικού με θεματική συνάφεια, εμπνευσμένα από τις τοιχογραφίες του Προϊστορικού Οικισμού του Ακρωτηρίου, που υποδηλώνουν την αρχέγονη εξάρτηση του ανθρώπου από τα στοιχεία της φύσης και τους τελετουργικούς κύκλους της (σκηνές του φυτικού και ζωικού βασιλείου με θαλασσόκρινους, κυανοπιθήκους, αντιλόπες).
Η έκθεση πλαισιώνεται από μία συλλογή φωτογραφιών του αρχιτέκτονα Κώστα Χατζηγιαννάκη από την Σαντορίνη του 1972, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό και από συλλεκτικά αντικείμενα του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ.Νομικός» και του Οινολογικού Εργαστηρίου της οινολόγου Μαρίας Τζίτζη.
Την έκθεση συνοδεύει η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου έτους 2026 με τίτλο «Σαντορίνη», το οποίο είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά, σε μετάφραση Γιώργου Γεωργιάδη) και περιλαμβάνει δώδεκα έργα της εικαστικού, πρόλογο του Δημάρχου Θήρας Νίκου Ζώρζου και κείμενα των Νίκου Βατόπουλου, Λευτέρη Ζώρζου και Νίνας Γεωργιάδου.
Παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα θα πλαισιώσουν τις «Θηραϊκές Τελετουργίες» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Η κεντρική συνοδευτική εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» με θέμα τα πολλά πρόσωπα της Σαντορίνης στον χρόνο, τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον και την σημασία των τελετουργιών στην ζωή μας. Ομιλητές: ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος και ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Γεωργιάδης. Την συζήτηση θα συντονίσει η αρχιτέκτονας Νίνα Γεωργιάδου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το εικαστικό ημερολόγιο 2026.
Ωράριο λειτουργίας
Διάρκεια: 5 Δεκεμβρίου 2025-17 Ιανουαρίου 2026.
Δευτέρα έως Παρασκευή 11.30-18.00
Σάββατο 11.00-15.00.
Κλειστά: Κυριακές και 24,25,26,31 Δεκεμβρίου και 1,6 Ιανουαρίου.
Είσοδος ελεύθερη.
