Θέατρο Φιλίπ: Αυτές είναι οι παραστάσεις του νέου πολιτιστικού χώρου της Κυψέλης

Ένας νέος χώρος πολιτισμού, που φιλοδοξεί να ενώσει τη θεατρική δημιουργία με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, αναδεικνύοντας την τέχνη και την έμπνευση σε καθημερινή βάση, άνοιξε τις πύλες του στην καρδιά της, στη γωνία Θάσου & Δροσοπούλου. Ο λόγος για τοτης Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις και του ηθοποιού και σκηνοθέτη Χρήστου Τριπόδη.Στην εναρκτήρια αυτή σεζόν το θέατρο φιλοξενεί τρία επιλεγμένα έργα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο στα οποία θα συμμετάσχουν δημοφιλείς ηθοποιοί.Το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, είναι μια πικρή κωμωδία για την Ελλάδα, από το 1950 έως σήμερα, για μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πρόσκαιρους και ευκαιριακούς τρόπους, περιμένοντας διαρκώς μια εξωτερική βοήθεια, που όμως δεν έρχεται ποτέ — ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε.Οι πρωταγωνιστές, Θανάσης και Ουρανία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κληρονομιά της κατάκοιτης θείας τους για να αλλάξουν τη ζωή τους. Μια απρόσμενη τραγική στιγμή φέρνει ανατροπές που προκαλούν έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις και ξεσπάσματα κωμικής και δραματικής έντασης.Η παράσταση συνδυάζει την ανθρώπινη ψυχολογία με κοινωνική κριτική και χιούμορ, προσφέροντας μια βαθιά θεατρική εμπειρία. Η σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, η ατμοσφαιρική δουλειά σε φωτισμούς και σκηνικά, καθώς και οι ερμηνείες του θιάσου δημιουργούν ένα ζωντανό, πολυδιάστατο θέατρο.Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί, Τζόυς Ευείδη, Τζένη Διαγούπη, Νατάσσα Κοτσοβού, Ανδριάννα Ανδρέοβιτς και Βασίλης ΓιαννέλοςΤο «», πάλι, είναι δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ που μετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;Η παράσταση, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Οικονόμου, αποτελεί μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία, όπου οι θεατές όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, διαλόγους και ηθικά διλήμματα, το έργο διερευνά ζητήματα δικαιοσύνης, ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης.