Θέατρο Φιλίπ: Αυτές είναι οι παραστάσεις του νέου πολιτιστικού χώρου της Κυψέλης

Ελένη Ράντου, Τάσος Χαλκιάς, Γιώργος Σουξές και Ορέστης Τζιόβας ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμά του
Ένας νέος χώρος πολιτισμού, που φιλοδοξεί να ενώσει τη θεατρική δημιουργία με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, αναδεικνύοντας την τέχνη και την έμπνευση σε καθημερινή βάση, άνοιξε τις πύλες του στην καρδιά της Κυψέλης, στη γωνία Θάσου & Δροσοπούλου. Ο λόγος για το Θέατρο Φιλίπ της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις και του ηθοποιού και σκηνοθέτη Χρήστου Τριπόδη.
Στην εναρκτήρια αυτή σεζόν το θέατρο φιλοξενεί τρία επιλεγμένα έργα από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο στα οποία θα συμμετάσχουν δημοφιλείς ηθοποιοί.
Το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία – Στοπ», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, είναι μια πικρή κωμωδία για την Ελλάδα, από το 1950 έως σήμερα, για μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πρόσκαιρους και ευκαιριακούς τρόπους, περιμένοντας διαρκώς μια εξωτερική βοήθεια, που όμως δεν έρχεται ποτέ — ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Οι πρωταγωνιστές, Θανάσης και Ουρανία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κληρονομιά της κατάκοιτης θείας τους για να αλλάξουν τη ζωή τους. Μια απρόσμενη τραγική στιγμή φέρνει ανατροπές που προκαλούν έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις και ξεσπάσματα κωμικής και δραματικής έντασης.
Η παράσταση συνδυάζει την ανθρώπινη ψυχολογία με κοινωνική κριτική και χιούμορ, προσφέροντας μια βαθιά θεατρική εμπειρία. Η σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, η ατμοσφαιρική δουλειά σε φωτισμούς και σκηνικά, καθώς και οι ερμηνείες του θιάσου δημιουργούν ένα ζωντανό, πολυδιάστατο θέατρο.
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Σουξές, Τζόυς Ευείδη, Τζένη Διαγούπη, Νατάσσα Κοτσοβού, Ανδριάννα Ανδρέοβιτς και Βασίλης Γιαννέλος
Το «Terror», πάλι, είναι δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ που μετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;
Η παράσταση, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Οικονόμου, αποτελεί μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία, όπου οι θεατές όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, διαλόγους και ηθικά διλήμματα, το έργο διερευνά ζητήματα δικαιοσύνης, ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης.
Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι Ίντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου, Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας και Μαρία Νεφέλη Δούκα.
Το εναρκτήριο χειμερινό πρόγραμμα του θεάτρου περιλαμβάνει επίσης την κωμωδία της Ελένης Ράντου «Βότκα Μολότοφ» η οποία βασίζεται στα διηγήματα του Άντον Τσέχωφ και φέρνει επί σκηνής την ανθρωπιά, τα πάθη, τις αδυναμίες και το χιούμορ των χαρακτήρων της Ρωσίας του κορυφαία συγγραφέα. Μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική σκηνοθεσία, οι ήρωες ξεδιπλώνουν τη ζωή τους με γέλιο, συγκίνηση και στιγμές αυτογνωσίας, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη θεατρική ενέργεια και ευρηματικότητα.Η παράσταση αναδεικνύει το αιώνιο στοιχείο του Τσέχωφ: την αγάπη για τον άνθρωπο, τη συναισθηματική ευαισθησία και τη χιουμοριστική παρατήρηση της καθημερινότητας.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης ενώ πρωταγωνιστούν οι Τάσος Χαλκιάς (στο ρόλο του Τσέχωφ), Φωτεινή Μπαξεβάνη, Τζένη Διαγούπη, Φώτης Σπύρος, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής και Λυδία Σγουράκη
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
«Χάσαμε τη Θεία – Στοπ»
13 Οκτωβρίου 2025 – 13 Ιανουαρίου 2026
Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15, Κυριακή 20:15
«Terror»
Δευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:15,
«Βότκα Μολότοφ»
25 Οκτωβρίου 2025 – 11 Ιανουαρίου 2026
Τετάρτη 19:30, Σάββατο 18:30, Κυριακή 18:15
