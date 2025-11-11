Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανεβάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διάσημο ροκ μιούζικαλ «Tick, Tick… Boom!»

Κλείσιμο

Ένα αυτοβιογραφικό-ύμνος στη νεανική αγωνία, στα όνειρα που δεν σβήνουν και στην πίστη πως, ό,τι κι αν γίνει, η ζωή πρέπει να συνεχίζεται με μουσική είναι το «» που ανεβάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Εναλλακτική Σκηνή της, από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.Με την υπογραφή του βραβευμένου με Πούλιτζερ και Τόνυ συνθέτη και στιχουργούτο «Tick, Tick… Boom!» μοιάζει με ένα ξέφρενο πάρτι όπου η ζωή, η τέχνη και ο χρόνος συναντιούνται στον ίδιο ρυθμό. Μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, μια πελώρια τούρτα γενεθλίων που μεταμορφώνεται συνεχώς, η παράσταση βρίσκει τον Τζον μία εβδομάδα πριν κλείσει τα τριάντα να μετρά αντίστροφα πριν σκάσει το μεγάλο «μπουμ». Ξαφνικά αισθάνεται τόσο μόνος. Θα ήθελε να είναι ένας αλλιώτικος Πήτερ Παν ή ένας Μικρός Πρίγκιπας, να κερδίσει λίγο χρόνο ακόμα στο ταξίδι προς το όνειρο.Η μετάφραση του κειμένου και η απόδοση των στίχων από τηναποτέλεσαν για την ίδια μια εξερεύνηση: «Η διαδρομή μου μέσα στο Tick, Tick… Boom! ήταν μια περιήγηση σ’ ένα σύμπαν όπου ο χρόνος είναι πάντα παρών: ως ρυθμός, ως εχθρός, ως καταλύτης. Βρέθηκα πίσω στη δεκαετία του ’90 κι είδα το νήμα που συνδέει το τότε με το τώρα. Ο Λάρσον τολμά να είναι προσωπικός. Να γράφει με ίσες δόσεις χιούμορ και αμφιβολίας. Πίσω από κάθε λέξη, ματαίωση, αμφιβολία φέγγει το άσβεστο φως του νέου καλλιτέχνη που ονειρεύεται τη μελλοντική του πλήρωση. Που διψάει να γίνει η φωνή της γενιάς του ενώ ταυτόχρονα τρέμει πως ίσως δεν προλάβει» σημειώνει.Τη σκηνοθεσία του μιούζικαλ έχει αναλάβει η ανερχόμενη, στην πρώτη της συνεργασία με την Εναλλακτική Σκηνή. Η ίδια επισημαίνει: «Στο Tick, Tick… Boom!, από την πρώτη στιγμή, με άγγιξε ο αυθορμητισμός του κεντρικού χαρακτήρα, το αυθεντικό χιούμορ του Λάρσον, η απλότητα με την οποία παρουσιάζει τα κομβικά διλήμματα που σχεδόν κάθε άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει στη ζωή του και κυρίως το πόσο αριστοτεχνικά ακροβατεί ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της αποψινής του τούρτας ο Τζoν, σκέφτομαι πως η φετινή παράσταση είναι κι ένας τρόπος να γιορτάσω τα δικά μου τριακοστά γενέθλια και να αποτίσω έναν φόρο τιμής στα δικά μου είδωλα. Μια παράσταση-γιορτή για τη δύναμη της φιλίας, τη σπουδαιότητα ενός ονείρου και το θάρρος να συνεχίζεις να ταξιδεύεις ακόμα κι όταν τα πάντα γύρω σου φαντάζουν τόσο αναμενόμενα και στάσιμα».Η μουσική διεύθυνση ανήκει στον έμπειρο του είδους Μιχάλη Παπαπέτρου, το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Νίκης Ψυχογιού, η κίνηση και χορογραφία της Ιόλης Φιλιππακοπούλου, ο σχεδιασμός φωτισμών του Χρήστου Τζιόγκα και ο σχεδιασμός ήχου του Νταβίντ Μπλουέν.Τους ρόλους ερμηνεύουν τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί και τραγουδιστές της νέας γενιάς, ο Πάρις Παρασκευάδης ως Τζον, ο Αργύρης Λάμπρου ως Μάικλ και η Δανάη Βασιλοπούλου ως Σούζαν ενώ συμμετέχει και μουσικό σύνολο που απαρτίζεται από τους Γιάννη Αγγελόπουλο (ντραμς), Γρηγόρη Ντάνη (κιθάρα), Μάνο Αναγνωστόπουλο (μπάσο) και Μιχάλη Παπαπέτρου / Φρίξο Μόρτζο (πιάνο, συνθεσάιζερ).Το Tick, Tick… Boom!, η πρώτη παραγωγή του οποίου έγινε οφ-Μπρόντγουεϊ τον Ιούνιο του 2001 από τους Βικτόρια Λήκοκ, Ρόμπυν Γκούντμαν, Ντήντη Χάρρις, Λόρη Κάουεν Λέβυ και Μπεθ Σμιθ, αφηγείται τη συγκινητική ιστορία ενός νεαρού καλλιτέχνη λίγο πριν κλείσει τα τριάντα που παλεύει ανάμεσα στα όνειρα, την καλλιτεχνική του φιλοδοξία και την πραγματικότητα μιας ζωής γεμάτης αβεβαιότητα.Με φόντο τη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του ’90, το έργο καταγράφει με χιούμορ, πάθος και αφοπλιστική ειλικρίνεια τον φόβο του χρόνου που περνά, την ανάγκη για δημιουργία και την πίστη ότι, παρά τα εμπόδια, αξίζει να κυνηγάς το πάθος σου.