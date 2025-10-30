ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιώτα Νέγκα - Κορίνα Λεγάκη: Ενσαρκώνουν τις ρεμπέτισσες Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου στο Embassy Theater

Τα κείμενα έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου και τη μουσική ο Γιώργος Ανδρέου

Γιώτα Νέγκα - Κορίνα Λεγάκη: Ενσαρκώνουν τις ρεμπέτισσες Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου στο Embassy Theater
Δύο σημαντικές γυναικείες μορφές του ρεμπέτικου, η Μαρίκα  Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, συναντώνται στην μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε», την επιτυχημένη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που έρχεται, από τις 10 Νοεμβρίου, στην Αθήνα και στη σκηνή του Embassy Theater.

Σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση & ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου, και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, με τις ερμηνείες της Γιώτας Νέγκα και της Κορίνας Λεγάκη και της αφηγήσεις της Νικολέτας Καρρά, η παράσταση διηγείται γεγονότα που έζησαν σε εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, που όλα ήταν πιθανά.

Όλα συνέβησαν τότε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν ο κόσμος άλλαξε ξαφνικά και έγινε - από ασπρόμαυρος - έγχρωμος, όταν οι κοινωνίες «άνοιξαν» τα παράθυρα σε νέες ιδέες και σε νέα καλλιτεχνικά πρότυπα, ενώ παράλληλα, γεννούσαν νέες συναρπαστικές συνθήκες και προοπτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές. Οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, έδωσαν την μάχη για την ιδιωτική όσο και την δημόσια εικόνα τους, για την γυναικεία αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα τους στον αυτοκαθορισμό, «σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες» (λέγεται πως η Μαρίκα Νίνου σηκώθηκε πρώτη απ’ όλες).

Ο σκηνοθέτης, Αστέριος Πελτέκης, σημειώνει: «Με χαρά ανέλαβα τη σκηνοθεσία αυτού του δύσκολου εγχειρήματος, όταν με τίμησαν με την πρότασή τους οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί και νιώθω ευγνώμων που όλοι οι συντελεστές αυτού του έργου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής. Η Μαρίκα της Αθήνας κι η Μαρίκα της Αμερικής δεν συναντήθηκαν ποτέ. Αυτό θα διορθώσουμε απόψε. Απόψε η Μαρίκα της Αθήνας θα βρει κόρη και μητέρα. Απόψε οι δυο γυναίκες θα πουν τα δικά τους».

Δύο Μαρίκες. Οι «Αγίες» του Λαϊκού μας Τραγουδιού, μυθικές γυναικείες παρουσίες - σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του- φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους, μέσα από αφηγήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο - σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.

