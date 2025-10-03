Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: «Αυτή η νύχτα μένει» και ο θρυλικός «Ζορμπάς» στο νέο του πρόγραμμα
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Αστέριος Πελτέκης, αποκαλύπτει στο protothema.gr τις πιο δυνατές στιγμές του, και παρουσιάζει τους βασικούς στόχους της νέας καλλιτεχνικής περιόδου
Μεγάλες πρεμιέρες, ελληνικά και ξένα έργα για όλες τις ηλικίες, αγαπημένες ιστορίες Ελλήνων συγγραφέων που μεταφέρονται στο θεατρικό σανίδι, όπως το «Αυτή η νύχτα μένει» του Θάνου Αλεξανδρή και ο θρυλικός «Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη, αξιόλογοι σκηνοθέτες μεταξύ των οποίων οι Ρούλα Πατεράκη, Πέτρος Ζούλιας, Θωμάς Μοσχόπουλος, Λευτέρης Γιοβανίδης, Αλέξανδρος Ρήγας, δημοφιλείς ηθοποιοί, όπως οι Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Νένα Μεντή, Αντίνοος Αλμπάνης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τάσος Παλαντζίδης έρχονται στο Κρατικό Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέριος Πελτέκης, αποκαλύπτει στο protothema.gr τις πιο δυνατές στιγμές του, παρουσιάζει τους βασικούς στόχους του, που σχετίζονται με την ανανέωση, τις συνεργασίες και την εξωστρέφεια, και εξηγεί τους παράγοντες που έχουν συντελέσει στη σταθερά ανοδική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.
«Θέατρο ξανά, μαζί, παντού»: Πώς μεταφράζεται το παραπάνω σύνθημα που επιλέξατε για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο; Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι για φέτος;
H συγκεκριμένη φράση συμπυκνώνει το νόημα της διαχρονικής φύσης του θεάτρου και της διαρκούς επιστροφής του στη ζωή μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα και αντικατοπτρίζει την πολιτιστική στρατηγική του ΚΘΒΕ μέσω τριών σημαντικών πυλώνων: ΞΑΝΑ: Επανεκκίνηση, Αναγέννηση, Επιστροφή, ΜΑΖΙ: Συνύπαρξη, Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα και ΠΑΝΤΟΥ: Εξωστρέφεια, Προσβασιμότητα, Καθολική εμπειρία. Βασικός στόχος για φέτος η πραγματοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ανωτέρων μέσα από ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα για όλους, με επιλογές από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, με νέες παραγωγές κειμένων που θα παρουσιαστούν σε πανελλήνια πρώτη αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται, ύστερα από απαίτηση του κοινού. Επιπλέον, διεύρυνση του κοινού του θεάτρου μέσω της προσπάθειας να απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Έμφαση στην εξωστρέφεια, επεκτείνοντας τους δεσμούς και τις συνεργασίες με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για προσβασιμότητα και ουσιαστική συμπερίληψη όλων στον πολιτισμό.
Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του νέου προγραμματισμού; Σε τι δίνετε ιδιαίτερη έμφαση και ποιες είναι οι φετινές καινοτομίες;
Ο βασικός άξονας αφορά στην ενίσχυση του κλασικού και ελληνικού ρεπερτορίου με την ένταξη σημαντικών καλλιτεχνικών δυνάμεων από την εγχώρια και τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή. Καταξιωμένοι καλλιτεχνικοί συνεργάτες από όλες τις ειδικότητες συμπράττουν για τη συγκρότηση ενός ρεπερτορίου αντάξιου του κύρους και της πολιτιστικής συμβολής ενός μεγάλου κρατικού πυλώνα πολιτισμού όπως το ΚΘΒΕ. Σημαντική καινοτομία η ένταξη περισσότερων λογοτεχνικών κειμένων Ελλήνων συγγραφέων τα οποία διασκευάζονται ειδικά για τις παραγωγές του ΚΘΒΕ.
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας στο τιμόνι του ΚΘΒΕ, μιας και διανύετε πλέον τη δεύτερη θητείας σας, τι είδους παραστάσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον της μεγαλύτερης μερίδας κοινού; Οι πρεμιέρες, τα γνωστά έργα, οι δημοφιλείς συντελεστές…;
Το κοινό ανταποκρίνεται κυρίως σε παραστάσεις που έχουν μια συνολική ποιότητα, όχι μόνο δυνατούς τίτλους ή γνωστά ονόματα, αλλά μια ολοκληρωμένη αισθητική και καλλιτεχνική πρόταση. Σαφώς, η παρουσία αγαπημένων ηθοποιών, σκηνοθετών, συνθετών και γενικά καταξιωμένων δημιουργών παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η φήμη του έργου ή του συγγραφέα. Αυτά είναι στοιχεία που δημιουργούν από την αρχή ένα ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό που τελικά κρίνει την επιτυχία μιας παραγωγής είναι η «διαφήμιση από στόμα σε στόμα». Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αυτός ο τρόπος διάδοσης — μέσα από τις προσωπικές συστάσεις και την εμπειρία των θεατών — έχει καθοριστική σημασία. Μπορεί μια παράσταση να ξεκινήσει σχετικά διακριτικά, αλλά να εξελιχθεί σε sold out λόγω αυτής της δυναμικής.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε χτίσει μια πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του ΚΘΒΕ. Αυτό φαίνεται και στην αυξημένη επισκεψιμότητα σχεδόν σε όλες τις παραγωγές μας. Ο κόσμος γνωρίζει πλέον ότι, ανεξαρτήτως τίτλου ή είδους, η επιλογή που θα κάνει έχει καλλιτεχνική αξία. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα της τελευταίας περιόδου. Και έτσι, σήμερα, βλέπουμε ότι οι περισσότερες παραγωγές ξεκινούν με ευοίωνες προοπτικές. Το σταθερό μας κοινό έχει αυξηθεί σημαντικά και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε ακόμη περισσότερες δημιουργικές προτάσεις.
Σε γενικές γραμμές, είναι θεατρόφιλο το κοινό της Θεσσαλονίκης και ποια η σημασία της θεατρικής παιδείας από διάφορους φορείς;
Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερο και αρκετά ετερόκλητο, με ποικίλες αναφορές και ενδιαφέροντα. Δυστυχώς, στη χώρα όπου γεννήθηκε το θέατρο, η θεατρική παιδεία παραμένει άνιση και περιορισμένη σε αρκετές περιοχές. Γι’ αυτό και θεωρούμε απαραίτητο να ενισχυθεί η προσπάθεια για μεγαλύτερη επαφή και εξοικείωση του κοινού με τη θεατρική τέχνη. Τα τελευταία χρόνια, η διαδοχική επίδραση της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας, αλλά και άλλων δυσκολιών της καθημερινότητας, έχει απομακρύνει σημαντικό μέρος του κοινού από τα πολιτιστικά δρώμενα γενικότερα — και από το θέατρο ειδικότερα. Πέρα από τις ελκυστικές και αξιόλογες παραγωγές του ΚΘΒΕ, η διαμόρφωση θεατρικής παιδείας και πολιτιστικής κουλτούρας προϋποθέτει ευρύτερες και συντονισμένες δράσεις. Χρειάζεται η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή φορέων όπως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και όλοι όσοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης — μέσα ενημέρωσης, τοπικές αρχές, φορείς πολιτισμού, κ.ά.
Η ανάπτυξη μιας ενιαίας και συνεκτικής πολιτιστικής ταυτότητας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Η παιδεία, σε όλες τις μορφές της, είναι το θεμέλιο για την ουσιαστική επαφή με την τέχνη του θεάτρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΘΒΕ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και συνεχώς εμπλουτίζει ένα δίκτυο θεατρικών εργαστηρίων, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες — από παιδιά μέχρι ενήλικες. Παράλληλα, λειτουργούν και εργαστήρια ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της συμπερίληψης. Στόχος μας είναι η δημιουργία γόνιμου εδάφους για την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και η ουσιαστική προσέγγιση του θεάτρου από όλο το φάσμα του κοινού της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
Θα μάς αποκαλύψετε κάποια από δυνατά «χαρτιά» του φετινού προγραμματισμού;
Επαναλήψεις επιτυχημένων παραγωγών της προηγούμενης περιόδου, όπως το «Έγκλημα και τιμωρία» σε μεταγραφή του λογοτεχνικού αριστουργήματος του Ντοστογιέφσκι από τον Θ. Τριαρίδη σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, οι «Δελφίνοι» σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θ. Μοσχόπουλου και η «Θελεστίνα» του Φ. ντε Ρόχας με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο.
Από τις νέες παραγωγές, εκτός των σημαντικών παραγωγών της ΕΛΣ και ξένων θιάσων που θα παρουσιάσει το ΚΘΒΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής του ΥΠΠΟ με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία της Υπουργού μας, Κας Λίνας Μενδώνη για την ενίσχυση του Φεστιβάλ των Δημητρίων, θα έχουμε την συμμετοχή του ΚΘΒΕ στα Δημήτρια με την πρωτότυπη παράσταση της Ρούλας Πατεράκη « Sillilab, No difference between Ho, ho, ho!!! σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία της μεγάλης Κυρίας του ελληνικού θεάτρου, την παράσταση του σπουδαίου λογοτεχνικού κειμένου του Γ. Σκαμπαρδώνη «Ήλιος με ξιφολόγχες» σε διασκευή για το θέατρο από τον συγγραφέα σε συνεργασία με τη σκηνοθέτη της παράστασης Ελένης Ευθυμίου, καθώς και την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» στηριγμένη στο ομώνυμο διήγημα του Θ. Αλεξανδρή σε δίκη μου θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία, με τον Σ. Κραουνάκη να υπογραφεί τη μουσική σύνθεση και τον Δ. Παπάζογλου την κινησιολογία και τις χορογραφίες, συμμετέχοντας και ο ίδιος σε ρόλο έκπληξη, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας. Και…έπεται συνέχεια με «Ξανθιά φράουλα» σε μετάφραση και σκηνοθεσία Α. Ρήγα, «Το τέλος του έρωτα» σε σκηνοθεσία Γ. Αποστολόπουλου και μουσική σύνθεση του Martyn Jacques και του ιδιαίτερου και δημοφιλούς συγκροτήματος The Tiger Lillies κ.α.
Εσείς, επιλέξατε να σκηνοθετήσετε το «Αυτή η νύχτα μένει», που είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή και έχει μεταφερθεί με επιτυχία κατά το παρελθόν και στον κινηματογράφο. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα του έργου που σάς γοητεύουν;
Καταρχάς, πρόκειται για μια ιστορία που αγγίζει όλους τους πολίτες της Ελλάδας της μεταπολιτευτικής περιόδου. Μετά από δεκαετίες γεμάτες κατακτήσεις, σκλαβιά, δύο παγκόσμιους πολέμους, έναν εμφύλιο και μια δικτατορία, η χώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά, διαμορφώνεται ένα σοσιαλιστικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, έρχονται σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια με την ένταξη στην τότε ΕΟΚ, και αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος ζωής και η διαχείριση της καθημερινότητας. Μέσα σε αυτή την αλλαγή, τα απόνερα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας —που κατακλύζει τις δυτικές κοινωνίες— συναντούν τις τοπικές συνθήκες και προκαλούν ένα πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό «τσουνάμι». Στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται στη γέννηση μιας νέας μορφής ψυχαγωγίας: το λεγόμενο «σκυλάδικο». Πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο που «ανθίζει» στα αντίστοιχα κέντρα διασκέδασης, δημιουργώντας μια παράλληλη κοινωνική πραγματικότητα, με δικούς της άγραφους κανόνες και ένα ιδιότυπο «εθιμικό δίκαιο». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούνται πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, που έχουν κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Αναπτύσσονται συμπεριφορές, σχέσεις και φαινόμενα που προσφέρονται για κοινωνιολογική, αλλά και θεατρική μελέτη. Μέσα από την τέχνη του θεάτρου, αυτά τα πρόσωπα και οι συνθήκες μπορούν να αποκτήσουν νέα διάσταση, να φωτιστούν με τρόπο που να φέρνει τον θεατή σε επαφή με μια εποχή φορτισμένη, αληθινή και καθοριστική. Τέλος, αυτή η περίοδος αφορά άμεσα όσους τη βίωσαν, αλλά και τις νεότερες γενιές που θέλουν να την κατανοήσουν. Μια πιο ειλικρινής ματιά σε εκείνη την εποχή μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στη σημερινή πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης — όχι μέσα από στείρα νοσταλγία, αλλά με διάθεση ουσιαστικής κατανόησης.
Κατά τη διάρκεια της θητείας σας ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει;
Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν σε θέματα που προέκυψαν από τις επιπτώσεις τόσο της πολυετούς οικονομικής κρίσης και των παρελκόμενων της καθώς και τα αντίστοιχα της πανδημίας η οποία ταλάνισε ιδιαιτέρως και τον καλλιτεχνικό χώρο. Κατά τα άλλα κάποιες δυσλειτουργίες σε σχέση με τους μηχανισμούς φορέων όπως το ΚΘΒΕ με παραλήψεις του παρελθόντος που δημιούργησαν ορισμένα ζητήματα που είναι πολύ δύσκολο πλέον να αντιμετωπιστούν και τα οποία έχουν παγιοποιηθεί και αφορούν σε νομικά καθώς και εργασιακά θέματα και κωλύματα που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση συνεργασιών και μετάδοσης του πολιτιστικού παραγόμενου αγαθού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Παρ’ όλα αυτά σε αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο μας, καθώς και με την ουσιαστική αρωγή του ΥΠΠΟ, είμαστε σε διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για την ορθότερη λειτουργία και την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση του φορέα ώστε να απολαμβάνει η Θεσσαλονίκη και η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας τα οφέλη ενός ισχυρού και ενεργού πολιτιστικού πυλώνα, ενώ η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα της παρούσας Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Ερμηνεία: Νένα Μεντή
Παραστάσεις: 25|09 -12|10|2025
Η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντας μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία - φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.
«Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης
Μουσική: Στέφανος Κορκολής
Στο ρόλο της Θελεστίνας: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Πρεμιέρα: 25|10|2025
Ένα έργο που παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, πέντε αιώνες μετά τη συγγραφή του, καθώς αποτελεί μια «τοιχογραφία» της ανθρώπινης φύσης, γεμάτη σαρκική επιθυμία, ηδονή, πλάνη και λύτρωση.
«Αυτή η νύχτα μένει» ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Bασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή
Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης
Moυσική: Σταμάτης Κραουνάκης
Με τον Παντελή Καναράκη, κ.ά. Σε ρόλο έκπληξη ο Δημήτρης Παπάζογλου, συμμετέχει ο Θάνος Αλεξανδρής
Πρεμιέρα: 18|12|2025
Ένα οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.
«O Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μετάφραση (από τα ρωσικά): Δαυίδ Μαλτέζε
Σκηνοθεσία: Αθανασία Καραγιαννοπούλου
Με τους: Αντίνοο Αλμπάνη, Βασίλη Ευταξόπουλο, Γιολάντα Μπαλαούρα, κ.ά.
Πρεμιέρα: 20|03|2026
Στον «Βυσσινόκηπο» παρουσιάζεται η σύγκρουση της παρηκμασμένης αριστοκρατίας και της αστικής τάξης, στη μεταβατική εποχή δύο αιώνων.
ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«SILLILAB: No difference between ho ho ho!!!»- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κείμενο -Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Ρούλα Πατεράκη
Επίσημη συμμετοχή του ΚΘΒΕ στα 60α Δημήτρια
Πρεμιέρα: 31|10|2025
Ένα έργο αφιερωμένο στον κορυφαίο μαθηματικό του 20ού αιώνα, Τζον φον Νόιμαν.
«Οι Δελφίνοι ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ»- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος
Πρεμιέρα: 20|12|2025
Ένα παιχνίδι λόγου με έντονα στοιχεία παρωδίας και σαρκασμού το οποίο πραγματεύεται τα θέματα της εξουσίας και του ανταγωνισμού, σε ένα κείμενο που συνομιλεί ανοιχτά με τον Σάμιουελ Μπέκετ.
«Ήλιος με ξιφολόγχες» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Θεατρική διασκευή: Γιώργος Σκαμπαρδώνης- Ελένη Ευθυμίου
Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου
Πρεμιέρα: 14|03|2026
Ένα έργο που ζωντανεύει την περίοδο της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, με αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη το 1931.
ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Το τέλος του έρωτα» του Pascal Rambert - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Pascal Rambert, Clôture de l’amour
Προσαρμογή – Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Αποστολόπουλος
Μουσική: Martyn Jacques/ The Tiger Lillies
Πρεμιέρα: 22|10|2025
Ένα έργο σκληρό, για την αλήθεια μιας σχέσης, γραμμένο με όρους «θεάτρου του παραλόγου», από έναν από τους πιο επιτυχημένους θεατρικούς συγγραφείς της Γαλλίας.
«Οι γείτονες από πάνω» του Σεσκ Γκέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Cesc Gay, Los vecinos de arriba
Μετάφραση: ΄Ερι Κύργια
Σκηνοθεσία: Νικολέτα Φιλόσογλου
Πρεμιέρα: 19|12|2025
Μια ατακαδόρικη, απολαυστική κωμωδία, που καυτηριάζει σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας αλλά και ζευγάρια αποξενωμένα, που χάνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και επιβιώνουν ξεχνώντας τις επιθυμίες τους. Ο Cesc Gay ανοίγει το παράθυρο του σπιτιού ενός τέτοιου ζευγαριού, ρίχνοντας φως στη σχέση τους και μας αφυπνίζει, στέλνοντας «φρέσκο αέρα» στη συμβατική τους ζωή.
«Λαχταρώ» της Σάρα Κέιν- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Sarah Kane, Crave
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου
Πρεμιέρα: 27|02|2026
Τέσσερα πρόσωπα, τέσσερις (διαφορετικές;) φωνές εναλλάσσονται σε μια διαδοχή μονολόγων, που συναντώνται, αλληλοεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται σε μια ιδιότυπη αφήγηση -μετέωρη στον χρόνο και στον χώρο.
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
«Έγκλημα και τιμωρία» του Θανάση Τριαρίδη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
Πρωτότυπη Θεατρική Μεταφορά: Θανάσης Τριαρίδης
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
Πρεμιέρα: 03|10|2025
O κόσμος του Ντοστογιέφσκι συναντά τον όλεθρο του Ολοκαυτώματος, σε μια παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.
«Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Διασκευή-Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου – Ένκε Φεζολλάρι
Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι
Πρεμιέρα: 12|12|2025
Το έργο εστιάζει στην πάλη για την ανεξαρτησία των γυναικών και στη γυναικεία χειραφέτηση και πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία. Μια απεικόνιση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού.
«Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Διασκευή-Απόδοση-Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης
Με τον Πασχάλη Τσαρούχα κ.α.
Πρεμιέρα: 07|03|2026
Ο Ζορμπάς είναι γήινος, άνθρωπος της πράξης και του αυθορμητισμού. Αγκαλιάζει με χιούμορ τα πάθη του και τις απολαύσεις της σάρκας. Το αφεντικό του είναι ο άνθρωπος των βιβλίων, της σκέψης, των προοδευτικών ιδεών, της θεωρίας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο ξένοι, θα ξεπεράσουν το μεταξύ τους χάσμα και θα προσπαθήσουν να συναντηθούν. Συνδέονται και συνυπάρχουν έχοντας έναν κοινό πόθο: την αγάπη τους για την ελευθερία, που την αναζητούν μέσα από διαφορετικές διαδρομές.
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Ξανθιά φράουλα» του Μίνο Μπελέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Mino Bellei, Bionda fragola
Απόδοση -Σκηνοθεσία- Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας
Πρεμιέρα: 18|10|2025
Η «Ξανθιά Φράουλα» είναι από τα πρώτα έργα που προσπάθησαν και κατάφεραν να απενοχοποιήσουν το κοινό στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων.
«Τρέμω» του Ζοέλ Πομμερά -ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Joël Pommerat, Je tremble
Μετάφραση: Θοδωρής Καφάσης
Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Άρης Κακλέας
Πρεμιέρα: 13|12|2025
Ένας παρουσιαστής εμφανίζεται στη μισοσκότεινη σκηνή και υπόσχεται στους θεατές μια ιδιαίτερη βραδιά, στο τέλος της οποίας ο ίδιος θα πεθάνει μπροστά στα μάτια τους. Από εκείνη τη στιγμή ένας παράδοξος κόσμος ξετυλίγεται μέσω διαδοχικών σκηνών, παρουσιάζοντάς μας οικεία αλλά και παράξενα πρόσωπα. Ο ρεαλισμός συναντά το μεταφυσικό σε μια κινηματογραφική αφήγηση, με την οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να συναντήσει την πραγματικότητα μέσω της μυθοπλασίας.
«Νέκυια 20 kg» του Σάκη Σερέφα ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη
Με τον Τάσο Παλαντζίδη
Πρεμιέρα: 06|03|2026
Μια σύγχρονη κατάβαση στο Άδη της μνήμης και της απώλειας. Μια παράσταση για την ανάγκη μας να συνεχίσουμε τον διάλογο με τους απόντες, για την αδυναμία μας να δεχτούμε τη σιωπή, για την εμμονική, τρυφερή μας προσπάθεια να κρατήσουμε τους νεκρούς ζωντανούς μέσα από τις λέξεις
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Πολυξένη» - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Κείμενο– Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου
Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία και κάθε Κυριακή στις 11 π.μ.
Πρεμιέρα: 02|11|2025
Ένα έργο που αναδεικνύει την ανάγκη της αποδοχής του διαφορετικού, τη σημασία του να είσαι ξεχωριστός/ή, να παλεύεις χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου και να συνδέεσαι με τους ανθρώπους εκείνους, με τους οποίους μπορείς να μοιραστείς και να αγαπηθείς ουσιαστικά.
ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ –ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
«Οι Διψασμένοι» ( Assoiffés) του Wajdi Mouawad ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μετάφραση Αλέξης Τζίμας
Σκηνοθεσία- Σκηνογραφική ιδέα- Μουσική: Γιάννης Τσεμπερλίδης
Παραστάσεις μόνο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πρεμιέρα: 18|11|2025
«Οι Διψασμένοι» είναι ένα έργο για εφήβους, που ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και φαντασίας. Γραμμένο με ευαισθησία, μας μεταφέρει σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής, που τα όνειρα και η απελπισία βιώνονται στα όριά τους. Που οι δυνάμεις του έρωτα και του θανάτου μάχονται για να κυριαρχήσουν, σε έναν αγώνα αναζήτησης της ομορφιάς και του νοήματος της ζωής.
ΔΡΑΣΗ- ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Κου-κουτί!»- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σύλληψη Ιδέας: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης, Ιόλη Ρώσσιου
Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης
Πρεμιέρα: 25|10|2025
Ένα ανθρωπάκι βρίσκεται ανάμεσα σε λευκά χαρτόκουτα. Όταν προκύψει η ανάγκη να φτιάξει σπιτάκια για αυτό και τους φίλους του, ένας ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται μπροστά του, αφού με τη φαντασία του τα κουτιά αποκτούν χρώμα, μορφή, κίνηση. Μια παράσταση που παρασύρει τους μικρούς θεατές σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης και δημιουργίας, καθώς ένα άσπρο μικρό "κου-κουτάκι!" κρύβει μέσα του απεριόριστες δυνατότητες. Επίσης το «κου-κουτί!» μας υπενθυμίζει την ανάγκη του κάθε πλάσματος να φτιάξει τη φωλίτσα του, να κατοικήσει το δικό του «σπίτι» και τελικά να νιώσει ασφάλεια στο καταφύγιο που πλάθει μέσα στον μεγάλο κόσμο.
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
• Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους
• Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες
• Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
Οι Πολύχρωμες Κυριακές θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, και θα αντλήσουν τη θεματική τους από τους βασικούς άξονες του ρεπερτορίου της φετινής σεζόν.
