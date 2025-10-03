Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: «Αυτή η νύχτα μένει» και ο θρυλικός «Ζορμπάς» στο νέο του πρόγραμμα

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ,, αποκαλύπτει στο protothema.gr τις πιο δυνατές στιγμές του, παρουσιάζει τους βασικούς στόχους του, που σχετίζονται με την ανανέωση, τις συνεργασίες και την εξωστρέφεια, και εξηγεί τους παράγοντες που έχουν συντελέσει στη σταθερά ανοδική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.H συγκεκριμένη φράση συμπυκνώνει το νόημα της διαχρονικής φύσης του θεάτρου και της διαρκούς επιστροφής του στη ζωή μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα και αντικατοπτρίζει την πολιτιστική στρατηγική του ΚΘΒΕ μέσω τριών σημαντικών πυλώνων: ΞΑΝΑ: Επανεκκίνηση, Αναγέννηση, Επιστροφή, ΜΑΖΙ: Συνύπαρξη, Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα και ΠΑΝΤΟΥ: Εξωστρέφεια, Προσβασιμότητα, Καθολική εμπειρία. Βασικός στόχος για φέτος η πραγματοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ανωτέρων μέσα από ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα για όλους, με επιλογές από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, με νέες παραγωγές κειμένων που θα παρουσιαστούν σε πανελλήνια πρώτη αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται, ύστερα από απαίτηση του κοινού. Επιπλέον, διεύρυνση του κοινού του θεάτρου μέσω της προσπάθειας να απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Έμφαση στην εξωστρέφεια, επεκτείνοντας τους δεσμούς και τις συνεργασίες με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για προσβασιμότητα και ουσιαστική συμπερίληψη όλων στον πολιτισμό.Το κοινό ανταποκρίνεται κυρίως σε παραστάσεις που έχουν μια συνολική ποιότητα, όχι μόνο δυνατούς τίτλους ή γνωστά ονόματα, αλλά μια ολοκληρωμένη αισθητική και καλλιτεχνική πρόταση. Σαφώς, η παρουσία αγαπημένων ηθοποιών, σκηνοθετών, συνθετών και γενικά καταξιωμένων δημιουργών παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η φήμη του έργου ή του συγγραφέα. Αυτά είναι στοιχεία που δημιουργούν από την αρχή ένα ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό που τελικά κρίνει την επιτυχία μιας παραγωγής είναι η «διαφήμιση από στόμα σε στόμα». Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αυτός ο τρόπος διάδοσης — μέσα από τις προσωπικές συστάσεις και την εμπειρία των θεατών — έχει καθοριστική σημασία. Μπορεί μια παράσταση να ξεκινήσει σχετικά διακριτικά, αλλά να εξελιχθεί σε sold out λόγω αυτής της δυναμικής.Τα τελευταία χρόνια έχουμε χτίσει μια πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του ΚΘΒΕ. Αυτό φαίνεται και στην αυξημένη επισκεψιμότητα σχεδόν σε όλες τις παραγωγές μας. Ο κόσμος γνωρίζει πλέον ότι, ανεξαρτήτως τίτλου ή είδους, η επιλογή που θα κάνει έχει καλλιτεχνική αξία. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα της τελευταίας περιόδου. Και έτσι, σήμερα, βλέπουμε ότι οι περισσότερες παραγωγές ξεκινούν με ευοίωνες προοπτικές. Το σταθερό μας κοινό έχει αυξηθεί σημαντικά και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε ακόμη περισσότερες δημιουργικές προτάσεις.Το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερο και αρκετά ετερόκλητο, με ποικίλες αναφορές και ενδιαφέροντα. Δυστυχώς, στη χώρα όπου γεννήθηκε το θέατρο, η θεατρική παιδεία παραμένει άνιση και περιορισμένη σε αρκετές περιοχές. Γι’ αυτό και θεωρούμε απαραίτητο να ενισχυθεί η προσπάθεια για μεγαλύτερη επαφή και εξοικείωση του κοινού με τη θεατρική τέχνη. Τα τελευταία χρόνια, η διαδοχική επίδραση της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας, αλλά και άλλων δυσκολιών της καθημερινότητας, έχει απομακρύνει σημαντικό μέρος του κοινού από τα πολιτιστικά δρώμενα γενικότερα — και από το θέατρο ειδικότερα. Πέρα από τις ελκυστικές και αξιόλογες παραγωγές του ΚΘΒΕ, η διαμόρφωση θεατρικής παιδείας και πολιτιστικής κουλτούρας προϋποθέτει ευρύτερες και συντονισμένες δράσεις. Χρειάζεται η συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή φορέων όπως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και όλοι όσοι επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης — μέσα ενημέρωσης, τοπικές αρχές, φορείς πολιτισμού, κ.ά.Η ανάπτυξη μιας ενιαίας και συνεκτικής πολιτιστικής ταυτότητας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Η παιδεία, σε όλες τις μορφές της, είναι το θεμέλιο για την ουσιαστική επαφή με την τέχνη του θεάτρου.

«Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι

Η «Ξανθιά φράουλα» σε μετάφραση και σκηνοθεσία Α. Ρήγα είναι μία από τις νέες παραγωγές του ΚΘΒΕ

«Οι Δελφίνοι ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ» παρουσιάζονται σε κείμενο και σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Η παιδική παράσταση «Πολυξένη»

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΘΒΕ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και συνεχώς εμπλουτίζει ένα δίκτυο θεατρικών εργαστηρίων, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες — από παιδιά μέχρι ενήλικες. Παράλληλα, λειτουργούν και εργαστήρια ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της συμπερίληψης. Στόχος μας είναι η δημιουργία γόνιμου εδάφους για την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και η ουσιαστική προσέγγιση του θεάτρου από όλο το φάσμα του κοινού της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.Επαναλήψεις επιτυχημένων παραγωγών της προηγούμενης περιόδου, όπως το «Έγκλημα και τιμωρία» σε μεταγραφή του λογοτεχνικού αριστουργήματος του Ντοστογιέφσκι από τον Θ. Τριαρίδη σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη, οι «Δελφίνοι» σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θ. Μοσχόπουλου και η «Θελεστίνα» του Φ. ντε Ρόχας με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο.Από τις νέες παραγωγές, εκτός των σημαντικών παραγωγών της ΕΛΣ και ξένων θιάσων που θα παρουσιάσει το ΚΘΒΕ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής του ΥΠΠΟ με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία της Υπουργού μας, Κας Λίνας Μενδώνη για την ενίσχυση του Φεστιβάλ των Δημητρίων, θα έχουμε την συμμετοχή του ΚΘΒΕ στα Δημήτρια με την πρωτότυπη παράσταση της Ρούλας Πατεράκη « Sillilab, No difference between Ho, ho, ho!!! σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία της μεγάλης Κυρίας του ελληνικού θεάτρου, την παράσταση του σπουδαίου λογοτεχνικού κειμένου του Γ. Σκαμπαρδώνη «Ήλιος με ξιφολόγχες» σε διασκευή για το θέατρο από τον συγγραφέα σε συνεργασία με τη σκηνοθέτη της παράστασης Ελένης Ευθυμίου, καθώς και την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» στηριγμένη στο ομώνυμο διήγημα του Θ. Αλεξανδρή σε δίκη μου θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία, με τον Σ. Κραουνάκη να υπογραφεί τη μουσική σύνθεση και τον Δ. Παπάζογλου την κινησιολογία και τις χορογραφίες, συμμετέχοντας και ο ίδιος σε ρόλο έκπληξη, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας. Και…έπεται συνέχεια με «Ξανθιά φράουλα» σε μετάφραση και σκηνοθεσία Α. Ρήγα, «Το τέλος του έρωτα» σε σκηνοθεσία Γ. Αποστολόπουλου και μουσική σύνθεση του Martyn Jacques και του ιδιαίτερου και δημοφιλούς συγκροτήματος The Tiger Lillies κ.α.Καταρχάς, πρόκειται για μια ιστορία που αγγίζει όλους τους πολίτες της Ελλάδας της μεταπολιτευτικής περιόδου. Μετά από δεκαετίες γεμάτες κατακτήσεις, σκλαβιά, δύο παγκόσμιους πολέμους, έναν εμφύλιο και μια δικτατορία, η χώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά, διαμορφώνεται ένα σοσιαλιστικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, έρχονται σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια με την ένταξη στην τότε ΕΟΚ, και αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος ζωής και η διαχείριση της καθημερινότητας. Μέσα σε αυτή την αλλαγή, τα απόνερα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας —που κατακλύζει τις δυτικές κοινωνίες— συναντούν τις τοπικές συνθήκες και προκαλούν ένα πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό «τσουνάμι». Στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται στη γέννηση μιας νέας μορφής ψυχαγωγίας: το λεγόμενο «σκυλάδικο». Πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο που «ανθίζει» στα αντίστοιχα κέντρα διασκέδασης, δημιουργώντας μια παράλληλη κοινωνική πραγματικότητα, με δικούς της άγραφους κανόνες και ένα ιδιότυπο «εθιμικό δίκαιο». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούνται πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, που έχουν κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Αναπτύσσονται συμπεριφορές, σχέσεις και φαινόμενα που προσφέρονται για κοινωνιολογική, αλλά και θεατρική μελέτη. Μέσα από την τέχνη του θεάτρου, αυτά τα πρόσωπα και οι συνθήκες μπορούν να αποκτήσουν νέα διάσταση, να φωτιστούν με τρόπο που να φέρνει τον θεατή σε επαφή με μια εποχή φορτισμένη, αληθινή και καθοριστική. Τέλος, αυτή η περίοδος αφορά άμεσα όσους τη βίωσαν, αλλά και τις νεότερες γενιές που θέλουν να την κατανοήσουν. Μια πιο ειλικρινής ματιά σε εκείνη την εποχή μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στη σημερινή πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης — όχι μέσα από στείρα νοσταλγία, αλλά με διάθεση ουσιαστικής κατανόησης.Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν σε θέματα που προέκυψαν από τις επιπτώσεις τόσο της πολυετούς οικονομικής κρίσης και των παρελκόμενων της καθώς και τα αντίστοιχα της πανδημίας η οποία ταλάνισε ιδιαιτέρως και τον καλλιτεχνικό χώρο. Κατά τα άλλα κάποιες δυσλειτουργίες σε σχέση με τους μηχανισμούς φορέων όπως το ΚΘΒΕ με παραλήψεις του παρελθόντος που δημιούργησαν ορισμένα ζητήματα που είναι πολύ δύσκολο πλέον να αντιμετωπιστούν και τα οποία έχουν παγιοποιηθεί και αφορούν σε νομικά καθώς και εργασιακά θέματα και κωλύματα που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση συνεργασιών και μετάδοσης του πολιτιστικού παραγόμενου αγαθού τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Παρ’ όλα αυτά σε αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο μας, καθώς και με την ουσιαστική αρωγή του ΥΠΠΟ, είμαστε σε διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για την ορθότερη λειτουργία και την ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση του φορέα ώστε να απολαμβάνει η Θεσσαλονίκη και η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας τα οφέλη ενός ισχυρού και ενεργού πολιτιστικού πυλώνα, ενώ η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα της παρούσας Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΚείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος ΖούλιαςΕρμηνεία: Νένα ΜεντήΠαραστάσεις: 25|09 -12|10|2025Η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντας μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία - φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.του Φερνάντο ντε Ρόχας- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣκηνοθεσία: Αστέριος ΠελτέκηςΜουσική: Στέφανος ΚορκολήςΣτο ρόλο της Θελεστίνας: Ελισάβετ ΚωνσταντινίδουΠρεμιέρα: 25|10|2025Ένα έργο που παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, πέντε αιώνες μετά τη συγγραφή του, καθώς αποτελεί μια «τοιχογραφία» της ανθρώπινης φύσης, γεμάτη σαρκική επιθυμία, ηδονή, πλάνη και λύτρωση.ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗBασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου ΑλεξανδρήΘεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος ΠελτέκηςMoυσική: Σταμάτης ΚραουνάκηςΜε τον Παντελή Καναράκη, κ.ά. Σε ρόλο έκπληξη ο Δημήτρης Παπάζογλου, συμμετέχει ο Θάνος ΑλεξανδρήςΠρεμιέρα: 18|12|2025Ένα οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.του Αντόν Τσέχωφ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση (από τα ρωσικά): Δαυίδ ΜαλτέζεΣκηνοθεσία: Αθανασία ΚαραγιαννοπούλουΜε τους: Αντίνοο Αλμπάνη, Βασίλη Ευταξόπουλο, Γιολάντα Μπαλαούρα, κ.ά.Πρεμιέρα: 20|03|2026Στον «Βυσσινόκηπο» παρουσιάζεται η σύγκρουση της παρηκμασμένης αριστοκρατίας και της αστικής τάξης, στη μεταβατική εποχή δύο αιώνων.- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚείμενο -Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Ρούλα ΠατεράκηΕπίσημη συμμετοχή του ΚΘΒΕ στα 60α ΔημήτριαΠρεμιέρα: 31|10|2025Ένα έργο αφιερωμένο στον κορυφαίο μαθηματικό του 20ού αιώνα, Τζον φον Νόιμαν.- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΚείμενο – Σκηνοθεσία: Θωμάς ΜοσχόπουλοςΠρεμιέρα: 20|12|2025Ένα παιχνίδι λόγου με έντονα στοιχεία παρωδίας και σαρκασμού το οποίο πραγματεύεται τα θέματα της εξουσίας και του ανταγωνισμού, σε ένα κείμενο που συνομιλεί ανοιχτά με τον Σάμιουελ Μπέκετ.του Γιώργου Σκαμπαρδώνη ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΘεατρική διασκευή: Γιώργος Σκαμπαρδώνης- Ελένη ΕυθυμίουΣκηνοθεσία: Ελένη ΕυθυμίουΠρεμιέρα: 14|03|2026Ένα έργο που ζωντανεύει την περίοδο της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, με αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη το 1931.του Pascal Rambert - ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗPascal Rambert, Clôture de l’amourΠροσαρμογή – Σκηνοθεσία: Γρηγόρης ΑποστολόπουλοςΜουσική: Martyn Jacques/ The Tiger LilliesΠρεμιέρα: 22|10|2025Ένα έργο σκληρό, για την αλήθεια μιας σχέσης, γραμμένο με όρους «θεάτρου του παραλόγου», από έναν από τους πιο επιτυχημένους θεατρικούς συγγραφείς της Γαλλίας.του Σεσκ Γκέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗCesc Gay, Los vecinos de arribaΜετάφραση: ΄Ερι ΚύργιαΣκηνοθεσία: Νικολέτα ΦιλόσογλουΠρεμιέρα: 19|12|2025Μια ατακαδόρικη, απολαυστική κωμωδία, που καυτηριάζει σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας αλλά και ζευγάρια αποξενωμένα, που χάνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και επιβιώνουν ξεχνώντας τις επιθυμίες τους. Ο Cesc Gay ανοίγει το παράθυρο του σπιτιού ενός τέτοιου ζευγαριού, ρίχνοντας φως στη σχέση τους και μας αφυπνίζει, στέλνοντας «φρέσκο αέρα» στη συμβατική τους ζωή.της Σάρα Κέιν- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗSarah Kane, CraveΜετάφραση: Αντώνης ΓαλέοςΣκηνοθεσία: Χριστίνα ΧατζηβασιλείουΠρεμιέρα: 27|02|2026Τέσσερα πρόσωπα, τέσσερις (διαφορετικές;) φωνές εναλλάσσονται σε μια διαδοχή μονολόγων, που συναντώνται, αλληλοεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται σε μια ιδιότυπη αφήγηση -μετέωρη στον χρόνο και στον χώρο.του Θανάση Τριαρίδη- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΒασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ ΝτοστογιέφσκιΠρωτότυπη Θεατρική Μεταφορά: Θανάσης ΤριαρίδηςΣκηνοθεσία: Νικαίτη ΚοντούρηΠρεμιέρα: 03|10|2025O κόσμος του Ντοστογιέφσκι συναντά τον όλεθρο του Ολοκαυτώματος, σε μια παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.της Λιλής Ζωγράφου- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΔιασκευή-Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου – Ένκε ΦεζολλάριΣκηνοθεσία: Ένκε ΦεζολλάριΠρεμιέρα: 12|12|2025Το έργο εστιάζει στην πάλη για την ανεξαρτησία των γυναικών και στη γυναικεία χειραφέτηση και πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία. Μια απεικόνιση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού.του Νίκου Καζαντζάκη- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΔιασκευή-Απόδοση-Σκηνοθεσία: Λευτέρης ΓιοβανίδηςΜε τον Πασχάλη Τσαρούχα κ.α.Πρεμιέρα: 07|03|2026Ο Ζορμπάς είναι γήινος, άνθρωπος της πράξης και του αυθορμητισμού. Αγκαλιάζει με χιούμορ τα πάθη του και τις απολαύσεις της σάρκας. Το αφεντικό του είναι ο άνθρωπος των βιβλίων, της σκέψης, των προοδευτικών ιδεών, της θεωρίας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο ξένοι, θα ξεπεράσουν το μεταξύ τους χάσμα και θα προσπαθήσουν να συναντηθούν. Συνδέονται και συνυπάρχουν έχοντας έναν κοινό πόθο: την αγάπη τους για την ελευθερία, που την αναζητούν μέσα από διαφορετικές διαδρομές.του Μίνο Μπελέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗMino Bellei, Bionda fragolaΑπόδοση -Σκηνοθεσία- Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος ΡήγαςΠρεμιέρα: 18|10|2025Η «Ξανθιά Φράουλα» είναι από τα πρώτα έργα που προσπάθησαν και κατάφεραν να απενοχοποιήσουν το κοινό στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων.του Ζοέλ Πομμερά -ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗJoël Pommerat, Je trembleΜετάφραση: Θοδωρής ΚαφάσηςΣκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Άρης ΚακλέαςΠρεμιέρα: 13|12|2025Ένας παρουσιαστής εμφανίζεται στη μισοσκότεινη σκηνή και υπόσχεται στους θεατές μια ιδιαίτερη βραδιά, στο τέλος της οποίας ο ίδιος θα πεθάνει μπροστά στα μάτια τους. Από εκείνη τη στιγμή ένας παράδοξος κόσμος ξετυλίγεται μέσω διαδοχικών σκηνών, παρουσιάζοντάς μας οικεία αλλά και παράξενα πρόσωπα. Ο ρεαλισμός συναντά το μεταφυσικό σε μια κινηματογραφική αφήγηση, με την οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να συναντήσει την πραγματικότητα μέσω της μυθοπλασίας.του Σάκη Σερέφα ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣκηνοθεσία Ανδρομάχη ΧρυσομάληΜε τον Τάσο ΠαλαντζίδηΠρεμιέρα: 06|03|2026Μια σύγχρονη κατάβαση στο Άδη της μνήμης και της απώλειας. Μια παράσταση για την ανάγκη μας να συνεχίσουμε τον διάλογο με τους απόντες, για την αδυναμία μας να δεχτούμε τη σιωπή, για την εμμονική, τρυφερή μας προσπάθεια να κρατήσουμε τους νεκρούς ζωντανούς μέσα από τις λέξεις- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΚείμενο– Σκηνοθεσία: Στέλλα ΜιχαηλίδουΚαθημερινές παραστάσεις για σχολεία και κάθε Κυριακή στις 11 π.μ.Πρεμιέρα: 02|11|2025Ένα έργο που αναδεικνύει την ανάγκη της αποδοχής του διαφορετικού, τη σημασία του να είσαι ξεχωριστός/ή, να παλεύεις χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου και να συνδέεσαι με τους ανθρώπους εκείνους, με τους οποίους μπορείς να μοιραστείς και να αγαπηθείς ουσιαστικά.( Assoiffés) του Wajdi Mouawad ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΜετάφραση Αλέξης ΤζίμαςΣκηνοθεσία- Σκηνογραφική ιδέα- Μουσική: Γιάννης ΤσεμπερλίδηςΠαραστάσεις μόνο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΠρεμιέρα: 18|11|2025«Οι Διψασμένοι» είναι ένα έργο για εφήβους, που ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και φαντασίας. Γραμμένο με ευαισθησία, μας μεταφέρει σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής, που τα όνειρα και η απελπισία βιώνονται στα όριά τους. Που οι δυνάμεις του έρωτα και του θανάτου μάχονται για να κυριαρχήσουν, σε έναν αγώνα αναζήτησης της ομορφιάς και του νοήματος της ζωής.- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΣύλληψη Ιδέας: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης, Ιόλη ΡώσσιουΣκηνοθεσία/Δραματουργία: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης ΡουμελιώτηςΠρεμιέρα: 25|10|2025Ένα ανθρωπάκι βρίσκεται ανάμεσα σε λευκά χαρτόκουτα. Όταν προκύψει η ανάγκη να φτιάξει σπιτάκια για αυτό και τους φίλους του, ένας ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται μπροστά του, αφού με τη φαντασία του τα κουτιά αποκτούν χρώμα, μορφή, κίνηση. Μια παράσταση που παρασύρει τους μικρούς θεατές σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης και δημιουργίας, καθώς ένα άσπρο μικρό "κου-κουτάκι!" κρύβει μέσα του απεριόριστες δυνατότητες. Επίσης το «κου-κουτί!» μας υπενθυμίζει την ανάγκη του κάθε πλάσματος να φτιάξει τη φωλίτσα του, να κατοικήσει το δικό του «σπίτι» και τελικά να νιώσει ασφάλεια στο καταφύγιο που πλάθει μέσα στον μεγάλο κόσμο.• Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους• Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες• Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)Οι Πολύχρωμες Κυριακές θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, και θα αντλήσουν τη θεματική τους από τους βασικούς άξονες του ρεπερτορίου της φετινής σεζόν.