Ηρώδειο: Μελωδική αυλαία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Το Ρωμαϊκό Ωδείο θα παραμείνει κλειστό για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια

Υπό τους μελωδικούς ήχους των συνθέσεων της Ευανθίας Ρεμπούτσικα έπεσε η φετινή αυλαία του Ηρωδείου, το οποίο θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον τρία χρόνια λόγω των απαραίτητων εργασιών αναστήλωσης που θα πραγματοποιηθούν.
Το κατάμεστο ρωμαϊκό ωδείο κατακλύστηκε, το βράδυ της Πέμπτης, από τις κινηματογραφικές της μουσικές της συνθέτριας, ερμηνευμένες με τη συνοδεία της Istanbul Cinema Symphonic Orchestra και επτά εξαιρετικών σολίστ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Ηρώδειο για να τιμήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό, η οποία, λαμπερή, αεικίνητη και γεμάτη πάθος, πρόσφερε ένα βαθιά συγκινητικό μουσικό ταξίδι, γεμάτο εικόνες, χρώματα και συναισθήματα.

