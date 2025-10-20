Ηρώδειο: Μελωδική αυλαία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Υπό τους μελωδικούς ήχους των συνθέσεων τηςέπεσε η φετινή αυλαία του, το οποίο θα παραμείνελόγω των απαραίτητων εργασιών αναστήλωσης που θα πραγματοποιηθούν.Το κατάμεστο ρωμαϊκό ωδείο κατακλύστηκε, το βράδυ της Πέμπτης, από τις κινηματογραφικές της μουσικές της συνθέτριας, ερμηνευμένες με τη συνοδεία της Istanbul Cinema Symphonic Orchestra και επτά εξαιρετικών σολίστ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη.Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Ηρώδειο για να τιμήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό, η οποία, λαμπερή, αεικίνητη και γεμάτη πάθος, πρόσφερε ένα βαθιά συγκινητικό μουσικό ταξίδι, γεμάτο εικόνες, χρώματα και συναισθήματα.