Gorillaz - David Byrne: Το δημοφιλές συγκρότημα και ο επιδραστικός καλλιτέχνης έρχονται στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026
Συνδιοργανωτές των συναυλιών το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Δύο καινοτόμα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής θα φέρουν στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2026, το Release Athens Festival και τοΊδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο λόγος για τον David Byrne, ο οποίος θα δώσει μια συναυλία στις 21 Ιουνίου στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και τους Gorillaz που θα εμφανιστούν ζωντανά στις 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.
Παρότι είναι ευρέως γνωστός ως ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο David Byrne έχει γνωρίσει αντίστοιχη αποδοχή και μέσα από την περιπετειώδη σόλο καριέρα του, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν φοβήθηκε ποτέ να δοκιμάσει διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις. Μετά τη διάλυση της θρυλικής μπάντας του, το 1991, ο Byrne ανέλαβε αμέτρητα projects που περιλαμβάνουν σόλο άλμπουμ, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, καθώς και τη δισκογραφική του εταιρεία Luaka Bop, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του δυτικού κοινού με καινοτόμους καλλιτέχνες από τη Νότια Αμερική και την Αφρική.
Το πάθος του για ιδιαίτερους ρυθμούς και ήχους, το ταλέντο του για πρωτότυπες και εθιστικές μελωδίες, αλλά και οι οξυδερκείς στίχοι του αποτελούν τους κεντρικούς άξονες που διατρέχουν το σύνολο της δισκογραφίας του, η οποία είναι γεμάτη αξεπέραστους δίσκους όπως τα “My Life In The Bush of Ghosts” (με τον Brian Eno), “Rei Momo”, “Catherine Wheel”, “Love This Giant” (με την St. Vincent), “The Last Emperor” και φυσικά τα “Remain in Light” και “Fear of Music” των Talking Heads.
Στην έκτη δεκαετία της μουσικής του πορείας, ο Byrne έχει λάβει Oscar, Χρυσή Σφαίρα, Grammy και ειδικό βραβείο Tony, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εξερευνά νέους τρόπους έκφρασης, διατηρώντας το δικό του χαρακτηριστικό ήχο, όπως φάνηκε και στο πιο πρόσφατο άλμπουμ του "Who Is the Sky?" (2025), που ηχογράφησε με τους Ghost Train Orchestra.
Στη συναυλία του στην Αθήνα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του «Who Is the Sky», θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει τις επιτυχίες των Talking Heads με κομμάτια σόλο διαδρομής του.
Οι Gorillaz, πάλι, που αποτελούν το πρωτοποριακό project του ηγέτη των Blur, Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 1998 από τον Albarn και τον Βρετανό σκιτσογράφο και εικονογράφο Jamie Hewlett. Με έδρα τους τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett, οι Gorillaz αφοσιώθηκαν στη μουσική καινοτομία, έχοντας στη διάθεσή τους μια εντυπωσιακή λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει από θρύλους της μουσικής μέχρι ανερχόμενα αστέρια – ονόματα όπως οι Elton John, Little Simz, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Slowthai, Kali Uchis, Sidiki Diabaté, De La Soul, Robert Smith, Stevie Nicks, Tame Impala, Bad Bunny και Beck. Αυτές οι συνεργασίες και ο απολαυστικός συνδυασμός διάφορων μουσικών ειδών, έγιναν το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.
Με οκτώ άλμπουμ στο ενεργητικό τους, τα “Gorillaz” (2001), “Demon Days” (2005), “Plastic Beach” (2010), “The Fall” (2011), “Humanz” (2017), “The Now Now” (2018), “Song Machine: Season One - Strange Timez” (2020) και “Cracker Island” (2023), οι Gorillaz αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ντεμπούτο τους πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα και τους έφερε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο επιτυχημένο virtual συγκρότημα, ενώ το “Plastic Beach” ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, κέρδισαν Grammy, BRIT Awards και κατέκτησαν τα charts σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του, οι τιμές των εισιτηρίων για τις μουσικές αυτές βραδιές προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00. Τα εισιτήρια για τη συναυλία του David Byrne & more tba ξεκινούν προς 40€ και θα συνεχίσουν προς 45€ & 50€, ενώ για τη συναυλία των Gorillaz & more tba, ξεκινούν προς 50€ και θα συνεχίσουν προς 55€ ΕΔΩ και ΕΔΩ.