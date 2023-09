Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Πραγματοποιεί δωρεές €500.000 για τη στήριξη της ψυχικής υγείας μέσω της μουσικής

Κλείσιμο

ύψουςπρος μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, που έχουν ως αποστολή την ενίσχυση και προάσπιση της, κυρίως μέσω της μουσικής και των καλλιτεχνικών δράσεων, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δωρεές θα φέρουν το όνομα «SNF -», και εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος με το δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ, και θα ενταχθούν στη συνολική δράση της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.Οι οκτώ μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που θα υποστηριχθούν είναι οι εξής:(ESG). Υποστήριξη των δράσεων και προγραμμάτων του οργανισμού για έναν χρόνο, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα εκμάθησης μουσικής, η κατασκήνωση του οργανισμού, η σχολή hip-hop και η χριστουγεννιάτικη συναυλία 2023.A. Υποστήριξη της λειτουργίας για 2 χρόνια του νέου Κέντρου Ημέρας στην Αθήνα για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης σε παιδιά θύματα κακοποίησης και βίας.B. Υποστήριξη του σχεδιασμού και της διάδοσης εκπαιδευτικού υλικού στο πεδίο της παιδικής προστασίας.(SPOP). Υποστήριξη μέρους της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε 11 κέντρα για ηλικιωμένους στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.. Υποστήριξη διαδραστικού μουσικού προγράμματος με σκοπό την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των συμμετεχόντων, ηλικίας 16 ετών και άνω, που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ελίζας και Βασίλη Γουλανδρή.. Υποστήριξη για έναν χρόνο για την υλοποίηση προγραμμάτων μουσικοθεραπείας σε παιδιά, νεογνά και τις οικογένειές τους που νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Παίδων της Αττικής.(ΕΠΑΨΥ). Υποστήριξη ενός μουσικού φεστιβάλ για έφηβους και νέους με θέμα την ψυχική υγεία που θα υλοποιηθεί σε διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα, και θα πλαισιωθεί από πρόγραμμα κοινοτικής μουσικοθεραπείας και τη δημιουργία μουσικής συλλογής με τη συμμετοχή καλλιτεχνών.. Υποστήριξη του προγράμματος ψυχοκοινωνικής φροντίδας για ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας για Μετανάστες και Πρόσφυγες του Κέντρου Ημέρας ΒΑΒΕΛ.Υποστήριξη για έναν χρόνο του προγράμματος ενδυνάμωσης παιδιών και γονιών που θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου.Η εν εξελίξει(ΔΠΥ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην ιστορία του ΙΣΝ. Περιλαμβάνει ενδεικτικά τον σχεδιασμό, κατασκευή, και εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, και τη Σπάρτη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, νέα αεροσκάφη για τις αεροδιακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο, όπως το Rockefeller University, το Columbia University και το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη, τον οργανισμό National Children’s Alliance σε όλες τις ΗΠΑ, το νοσοκομείο Sant Joan de Déu Children’s Hospital στη Βαρκελώνη, το King Hussein Cancer Foundation and Center στην Ιορδανία και τον οργανισμό Yorkshire Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά, και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά παραπάνω από $3.7 δισεκατομμύρια, μέσω 5.300 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 130 χώρες ανά τον κόσμο.Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στόχος του φεστιβάλ είναι να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα μουσικά γούστα, χωρίς περιορισμούς και στεγανά. Από την πρώτη ημέρα ύπαρξής του, πολλοί και σημαντικοί καλλιτέχνες έχουν ανέβει στη σκηνή του Release Athens: Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, Slipknot, Pet Shop Boys, Rosalia, London Grammar, Siouxsie, Parov Stelar, Judas Priest, New Order, Alice in Chains, Cypress Hill, Jamiroquai, Pj Harvey είναι μερικά από τα πολλά ονόματα που μας τίμησαν με την παρουσία τους, μέχρι στιγμής.