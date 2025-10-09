Λάσλο Κρασναχορκάι: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Τα βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι

Ο Κρασναχορκάι έχει δεχθεί διεθνώς καλές κριτικές για το έργο του. Η συγγραφέας Σούζαν Σόνταγκ τον είχε περιγράψει ως «τον σύγχρονο Ούγγρο τεχνίτη της Αποκάλυψης που έλκει τη σύγκριση με τον Γκόγκολ και τον Μέλβιλ».Ο Β.Γκ. Ζέμπαλντ έγραψε: «Η παγκοσμιότητα του οράματός του συναγωνίζεται εκείνη των Νεκρών ψυχών του Γκόγκολ και ξεπερνά κατά πολύ όλα τα ελάσσονα ενδιαφέροντα της σύγχρονης συγγραφικής παραγωγής.»Το 2015 ο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το Διεθνές βραβείο Μπούκερ και ήταν ο πρώτος Ούγγρος που το κέρδιζε ποτέ.1985: Sátántangó, μυθιστόρημα1986: Kegyelmi viszonyok (= «Σχέσεις χάριτος»), διηγήματα1989: Az ellenállás melankóliája (= «Η μελαγχολία της αντίστασης»), μυθιστόρημα1992: Az urgai fogoly (= «Ο αιχμάλωτος της Ούργκα»), μυθιστόρημα1993: A Théseus-általános (= «Ο παγκόσμιος Θησέας»), τρεις φανταστικές διαλέξεις1998: Megjött Ézsaiás (= «Η έλευση του Ησαΐα»), διήγημα1999: Háború és háború (= «Πόλεμος και πόλεμος»), μυθιστόρημα2001: Este hat; néhány szabad megnyitás (= «Το απόγευμα στις 6: Κάποιοι ελεύθεροι λόγοι για εγκαίνια εκθέσεων»), δοκίμια2003: Krasznahorkai Beszélgetések (= «Συζητήσεις με τον Κρασναχορκάι), συνεντεύξεις2003: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (= «Από τον βορρά δια των λόφων, από τον νότο δια της λίμνης, από τη δύση οδικώς, από την ανατολή δια του ποταμού»), μυθιστόρημα2004: Rombolás és bánat az Ég alatt (= «Καταστροφή και θλίψη κάτω από τους ουρανούς»), μυθιστόρημα2008: Seiobo járt odalent (= «Seiobo εκεί κάτω»), μυθιστόρημα2009: Az utolsó farkas (= «Ο τελευταίος λύκος»), διήγημα2010: Állatvanbent (= «Το-ζώο-μέσα»), με τον Max Neumann, «κολάζ» πεζού και εικόνων2012: Nem kérdez, nem válaszol. Huszonöt beszélgetés ugyanarról (= «Ούτε απαντά, ούτε ρωτά: 25 συζητήσεις πάνω στο ίδιο θέμα»), συνεντεύξεις2013: Megy a világ (= «Ο κόσμος συνεχίζει»), διηγήματα