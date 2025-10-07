Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με Υπουργούς της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας για την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας αρμόδιο για την Πολυπολιτισμικότητα, τη Χωροταξία, την Ιδιοκτησία, την Εργασία, τον Τουρισμό και Αθλητισμό, καθώς και με την Υπουργό Βιομηχανίας, Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας, παρουσία τουΑρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. κ. Μακαρίου.
Οι τρεις Υπουργοί είχαν εκτενή συζήτηση για τις δυνατότητες ενίσχυσης των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι Αυστραλοί Υπουργοί, και οι δύο ελληνικής καταγωγής, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση εκθέσεων, που να διατρέχουν την ελληνική ιστορία, στη μακρά ιστορική της διάρκεια, και η οποία να συνδυάζεται με το ελληνικό στοιχείο της Αυστραλίας.
Η έκθεση, σύμφωνα με πρόταση του Στιβ Κάμπερ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο νέο μουσείο Powerhouse Paramatta, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο μουσείο στη Νέα Νότια Ουαλία.
Η Λίνα Μενδώνη ανέπτυξε το πρόγραμμα της αναβίωσης της ελληνικής χειροτεχνίας, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών χειροτεχνών με επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση, επιχειρηματική υποστήριξη, διεθνή δικτύωση, αλλά και η ενδυνάμωση ανάλογων μικρών επιχειρήσεων, και παρουσίασε τις 19 εκπαιδευτικές δομές, που ιδρύθηκαν, σε όλη τη χώρα.
Η Σόφι Κότσις επεσήμανε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος για την διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών, ενώ η Λίνα Μενδώνη τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία των σχολών αυτών για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και των τοπικών κοινοτήτων, προτείνοντας τη διοργάνωση έκθεσης χειροτεχνίας στο Σίδνεϋ.
Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με στόχο πέραν της διοργάνωσης εκθέσεων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Από την πλευρά του, ο Στιβ Κάμπερ, το χαρτοφυλάκιο του οποίου έχει την ευθύνη και των θρησκευτικών κοινοτήτων, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου και του σεβασμού μεταξύ των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι οποίες ενισχύουν την πολυπολιτισμικότητα και την κοινοτική συνοχή και υπογράμμισε την διαθεσιμότητά του εγκαινιασθεί διάλογος με την Ελλάδα στη βάση αυτή.
Αμφότεροι οι ομογενείς πολιτικοί εξέφρασαν την στήριξή τους προς το εικονικό μουσείο για την ιστορία της ελληνικής ομογένειας Αυστραλίας «Our People, their Stories», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία.
Μεταξύ των λοιπών προτάσεων που τέθηκαν υπό συζήτηση υπήρξε και η πρόταση για παράσταση αρχαίου ελληνικού δράματος στο Σίδνεϋ, από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας.
Η Λίνα Μενδώνη είχε, τέλος, σύντομη συνομιλία με τον John Graham, Υπουργό Μεταφορών, Τεχνών, Μουσικής και Νυχτερινής Οικονομίας, για συναφή θέματα των αντικειμένων τους.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Σίδνεϋ, η Λίνα Μενδώνη συνοδευόμενη από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο, τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αυστραλία Σταύρο Βενιζέλο και τον Γενικό Πρόξενο στο Σίδνεϋ Γιώργο Σκέμπερη, είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με εκατοντάδες ελληνόπουλα της διασποράς, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πάρκο GoughWhitlam στο προάστιο Earlwood του Σίδνεϋ. Τέλος, η Υπουργός Πολιτισμού είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το πρότυπο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και Πασχόντων «Βασιλειάδα», ένα από τα πολλά Καθιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
