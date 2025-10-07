Μενδώνη: Συνάντηση εργασίας με Υπουργούς της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας για την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων

Η Λίνα Μενδώνη με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο

Μεταξύ των λοιπών προτάσεων που τέθηκαν υπό συζήτηση υπήρξε και η πρόταση γιαΗ Λίνα Μενδώνη είχε, τέλος, σύντομη συνομιλία με τον, Υπουργό Μεταφορών, Τεχνών, Μουσικής και Νυχτερινής Οικονομίας, για συναφή θέματα των αντικειμένων τους.Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Σίδνεϋ, η Λίνα Μενδώνη συνοδευόμενη από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο, τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αυστραλίακαι τον Γενικό Πρόξενο στο Σίδνεϋ, είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με εκατοντάδες ελληνόπουλα της διασποράς, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση των Κατηχητικών Σχολείων της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πάρκο GoughWhitlam στο προάστιο Earlwood του Σίδνεϋ. Τέλος, η Υπουργός Πολιτισμού είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το πρότυπο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και Πασχόντων «Βασιλειάδα», ένα από τα πολλά Καθιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.