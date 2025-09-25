ΕΜΣΤ: Νέα εποχή με καινούργιο Πωλητήριο και άνοιγμα στο κοινό της Βιβλιοθήκης και του Καλλιτεχνικού Αρχείου του

Κλείσιμο

Διαφορετική και ενισχυμένη θα είναι πλέον η εμπειρία της επίσκεψης στο(ΕΜΣΤ) μετά τα σημερινά εγκαίνια του νέουτου, αλλά και το άνοιγμα στο κοινό, για πρώτη φορά, τηςκαι του πλούσιουτου. Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στα σημαντικάπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή υλοποιούνται με τη στήριξη του, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρουσιάστηκαν σήμερα από την υπουργό Πολιτισμούκαι την διευθύντρια του Μουσείου«Τα έργα και οι δράσεις που υλοποίησε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελούν ζωντανή απόδειξη πώς οι πόροι της πολιτείας μπορούν να αξιοποιηθούν με όραμα, σχέδιο και διαφάνεια» υπογράμμισε με νόημα η Λίνα Μενδώνη επισημαίνοντας η εξωστρέφεια της ελληνικής σύγχρονης δημιουργίας, ο ψηφιακός και λειτουργικός μετασχηματισμός αλλά και η συμπερίληψη αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής του ΥΠΠΟ.Με βάση την παραπάνω στρατηγική της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας διοργανώθηκαν το, στο πλαίσιο του οποίου 27 κορυφαίοι επιμελητές ταξίδεψαν στην Αθήνα και γνώρισαν πάνω από 350 Έλληνες καλλιτέχνες, τογια Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες με οκτώ Έλληνες να έχουν ήδη πραγματοποιήσει residency σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα 17 ξένους να έχουν φιλοξενηθεί στην Αθήνα, και τοκατά το οποίο 18 Έλληνες καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με εννέα διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες και επιμελητές.Παράλληλα, μέσα από δράσεις όπως οι Μουσειοσκευές ΕΜΣΤPLAY και τογια άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, το ΕΜΣΤ κατάφερε να φέρει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό υπηρετώντας την αρχή της συμπερίληψης.Στο μεταξύ, με τη βοήθεια της τεχνολογίαςτου ΕΜΣΤ, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διάσωσης της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα 18.000 πολύτιμα τεκμήρια που φιλοξενεί συγκαταλέγονται αρχειακές συλλογές κορυφαίων καλλιτεχνών, έντυπα, χειρόγραφα και οπτικοακουστικό υλικό, όλα προσβάσιμα πλέον στο κοινό. Το νέο δίγλωσσο αποθετήριο (Ελληνικά/Αγγλικά), επιτρέπει εύκολη αναζήτηση και απομακρυσμένη πρόσβαση. Πρόκειται για έργο παρακαταθήκη που αναδεικνύει το Αρχείο σε ζωντανό κόμβο πολιτιστικής μνήμης και γνώσης, ανοιχτό στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.Από σήμερα εξάλλου είναι ανοιχτές για το κοινό και οι πύλες τηςτου ΕΜΣΤ, η οποία θα λειτουργεί από Τρίτη έως Παρασκευή 9:00–16:30, Εκεί, οι επισκέπτες θα βρουν μια συλλογή που περιλαμβάνει περισσότερους από 10.500 τίτλους βιβλίων, 450 τίτλους περιοδικών και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζονται με την ιστορία και τη θεωρία της τέχνης, τη μουσειολογία, την κριτική αλλά και τη φιλοσοφία. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το αναγνωστήριο με 20 θέσεις καθώς και αίθουσα χωρητικότητας οκτώ ατόμων για ομαδικές συναντήσεις και εργασίες. Σημειώνεται πως η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο και δεν παρέχει υπηρεσίες δανεισμού υλικού.