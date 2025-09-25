Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
ΕΜΣΤ: Νέα εποχή με καινούργιο Πωλητήριο και άνοιγμα στο κοινό της Βιβλιοθήκης και του Καλλιτεχνικού Αρχείου του
Στην εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμπερίληψη στοχεύουν τα νέα του προγράμματα
Διαφορετική και ενισχυμένη θα είναι πλέον η εμπειρία της επίσκεψης στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) μετά τα σημερινά εγκαίνια του νέου Πωλητηρίου του, αλλά και το άνοιγμα στο κοινό, για πρώτη φορά, της Βιβλιοθήκης και του πλούσιου Καλλιτεχνικού Αρχείου του. Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στα σημαντικά έργα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή υλοποιούνται με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρουσιάστηκαν σήμερα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την διευθύντρια του Μουσείου Κατερίνα Γρέγου.
«Τα έργα και οι δράσεις που υλοποίησε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελούν ζωντανή απόδειξη πώς οι πόροι της πολιτείας μπορούν να αξιοποιηθούν με όραμα, σχέδιο και διαφάνεια» υπογράμμισε με νόημα η Λίνα Μενδώνη επισημαίνοντας η εξωστρέφεια της ελληνικής σύγχρονης δημιουργίας, ο ψηφιακός και λειτουργικός μετασχηματισμός αλλά και η συμπερίληψη αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής του ΥΠΠΟ.
Με βάση την παραπάνω στρατηγική της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας διοργανώθηκαν το Διεθνές Πρόγραμμα Επίσκεψης Επιμελητών, στο πλαίσιο του οποίου 27 κορυφαίοι επιμελητές ταξίδεψαν στην Αθήνα και γνώρισαν πάνω από 350 Έλληνες καλλιτέχνες, το Πρόγραμμα Φιλοξενίας (Residency) για Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες με οκτώ Έλληνες να έχουν ήδη πραγματοποιήσει residency σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα 17 ξένους να έχουν φιλοξενηθεί στην Αθήνα, και το Πρόγραμμα Mentorship κατά το οποίο 18 Έλληνες καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με εννέα διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες και επιμελητές.
Παράλληλα, μέσα από δράσεις όπως οι Μουσειοσκευές ΕΜΣΤPLAY και το Πρόγραμμα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, το ΕΜΣΤ κατάφερε να φέρει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό υπηρετώντας την αρχή της συμπερίληψης.
Στο μεταξύ, με τη βοήθεια της τεχνολογίας ψηφιοποιήθηκε το 80% του Καλλιτεχνικού Αρχείου του ΕΜΣΤ, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία διάσωσης της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα 18.000 πολύτιμα τεκμήρια που φιλοξενεί συγκαταλέγονται αρχειακές συλλογές κορυφαίων καλλιτεχνών, έντυπα, χειρόγραφα και οπτικοακουστικό υλικό, όλα προσβάσιμα πλέον στο κοινό. Το νέο δίγλωσσο αποθετήριο (Ελληνικά/Αγγλικά), επιτρέπει εύκολη αναζήτηση και απομακρυσμένη πρόσβαση. Πρόκειται για έργο παρακαταθήκη που αναδεικνύει το Αρχείο σε ζωντανό κόμβο πολιτιστικής μνήμης και γνώσης, ανοιχτό στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό.
Από σήμερα εξάλλου είναι ανοιχτές για το κοινό και οι πύλες της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ, η οποία θα λειτουργεί από Τρίτη έως Παρασκευή 9:00–16:30, Εκεί, οι επισκέπτες θα βρουν μια συλλογή που περιλαμβάνει περισσότερους από 10.500 τίτλους βιβλίων, 450 τίτλους περιοδικών και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζονται με την ιστορία και τη θεωρία της τέχνης, τη μουσειολογία, την κριτική αλλά και τη φιλοσοφία. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το αναγνωστήριο με 20 θέσεις καθώς και αίθουσα χωρητικότητας οκτώ ατόμων για ομαδικές συναντήσεις και εργασίες. Σημειώνεται πως η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο και δεν παρέχει υπηρεσίες δανεισμού υλικού.
Επιπλέον, το νέο Shop – pavilion -πωλητήριο, που εγκαινιάστηκε σήμερα, ένα πραγματικό έργο τέχνης με την υπογραφή του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη Philip Metten, βρίσκεται στην είσοδο του Μουσείου, «συνδιαλέγεται» αρμονικά με το υπόλοιπο κτίριο και προσφέρει αντικείμενα σχεδιασμένα ειδικά για το Μουσείο, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, τσάντες, σημειωματάρια κ.α., όλα εμπνευσμένα από τις εκθέσεις και τη αυλλογή του, μικρά έργα τέχνης σε περιορισμένα αντίτυπα, με τις υπογραφές σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών αλλά και εκδόσεις, καταλόγους εκθέσεων, μονογραφίες και θεωρητικά κείμενα.
Τέλος, το ΕΜΣΤ μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή εγκαθιστώντας δύο σύγχρονα συστήματα. Το πρώτο είναι το ERP (σύστημα εσωτερικής διαχείρισης) μέσω του οποίου το Μουσείο μπορεί πλέον να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα οικονομικά του, όπως τα έσοδα από εισιτήρια ή τις πωλήσεις στο πωλητήριο, ενώ οργανώνει καλύτερα την αποθήκη του πωλητηρίου του, με αυτόματη ενημέρωση των αποθεμάτων. Το δεύτερο σύστημα, το CRM, σχετίζεται με τη διαχείριση των σχέσεων του Μουσείου με το κοινό και διευκολύνει την αγορά εισιτηρίων online, με αποστολή e-ticket και υπενθυμίσεων στους επισκέπτες, ενώ τα σχολεία μπορούν να κάνουν κρατήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα πιο εύκολα και οργανωμένα.
