Λευτέρης Βογιατζής: Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη που άλλαξε το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
Λευτέρης Βογιατζής: Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη που άλλαξε το σύγχρονο ελληνικό θέατρο
Στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων που ο ίδιος ίδρυσε, με προβολές παραστάσεων και πολύτιμου αρχειακού υλικού
Ένα μοναδικό ταξίδι στο μαγικό θεατρικό κόσμο του Λευτέρη Βογιατζή προσφέρει το Θέατρο Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής που ο ίδιος ίδρυσε το 1981, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση στου σπουδαίου σκηνοθέτη που ανέδειξε νέες προσεγγίσεις σε κλασικά και σύγχρονα έργα.
Το αφιέρωμα αυτό, το οποίο θα ξεκινήσει στις 26 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια πολυδιάστατη βιωματική εμπειρία μέσα από την οποία το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής και την το ανεκτίμητο καλλιτεχνικό του έργο.
Μέσα σε ένα δεκαήμερο θα προβληθούν τέσσερις εμβληματικές παραστάσεις του Λευτέρη Βογιατζή, οι «Καθαροί πια», «Αντιγόνη», «Θερμοκήπιο» και «Bella Venezia».
Στον προαύλιο χώρο του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων, ειδικά διαμορφωμένες προβολές παρουσιάζουν σπάνιο αρχειακό υλικό: φωτογραφίες και αποσπάσματα από την πορεία του, ενώ μέσα στο θέατρο εκτίθενται κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα από εμβληματικές του παραστάσεις (Αντιγόνη 1992, Η σπασμένη στάμνα, Η νύχτα της κουκουβάγιας κ.α.) και μαρτυρίες συνεργατών και φίλων φωτίζουν την προσωπικότητα και το όραμα του.
Παράλληλα, από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το προσωπικό καμαρίνι του Λευτέρη Βογιατζή, έναν χώρο, που παραμένει αναλλοίωτος, διατηρώντας τα προσωπικά του αντικείμενα και την ατμόσφαιρα της δουλειάς του.
«Ο Λευτέρης υπήρξε δάσκαλος συνοδοιπόρος και ακούραστος ερευνητής της θεατρικής τέχνης. Μ΄αυτό το αφιέρωμα, ανοίγουμε ξανά τον κόσμο του στο κοινό» σημειώνει ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως», που διαχειρίζεται το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ημέρες και ώρες προβολών:
Ημέρες και ώρες προβολών:
Σάββατο 27/09 - BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 20:30
Κυριακή 28/09 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30
Δευτέρα 29/09 - ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)
Τρίτη 30/09 - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30
Πέμπτη 02/10 - ΚΑΘΑΡΟΙ, ΠΙΑ / Ώρα προβολής: 20:30 (* κατάλληλο άνω των 18)
Παρασκευή 03/10 - ΑΝΤΙΓΟΝΗ (2007) / Ώρα προβολής: 20:30
Σάββατο 04/10 - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ / Ώρα προβολής: 20:30
Κυριακή 05/10 - BELLA VENEZIA / Ώρα προβολής: 19:30
Η έκθεση στον χώρο του θεάτρου θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 18:30.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό - απαραίτητη η έκδοση δελτίου εισόδου ΕΔΩ
