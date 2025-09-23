Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ικαρία: Αποκαταστάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης
Ικαρία: Αποκαταστάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης
Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η Λίνα Μενδώνη
Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ικαρίας, την αποκατεστημένη πλέον Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης, στην Κοινότητα Ευδήλου Ικαρίας, εγκαινίασε η Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στο νησί.
Η Ιερά Μονή της Οσίας Θεοκτίστης αποτελεί μνημείο με βαθιά ιστορική, θρησκευτική και αρχαιολογική αξία. Η ακριβής χρονολογία ίδρυσής της είναι άγνωστη. Είναι βέβαιο ότι λειτουργούσε, το 1688, όταν αγιογραφήθηκε, εξαιρετικά, το Καθολικό της. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το Καθολικό, δεκαπέντε κελιά και βοηθητικούς χώρους, ενώ κοντά στο Καθολικό βρίσκεται και το Παρεκκλήσι της Θεοσκέπαστης.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, αφορούσε στην σταθεροποίηση των βραχωδών σχηματισμών, την προστασία θεμελίωσης και στερέωσης του Καθολικού, καθώς και του βορειοανατολικού κελιού. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού (η μελέτη) και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Ικαρία και αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία και στην Εκκλησία, το αποκατεστημένο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίας Θεοκτίστης. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο, λόγω της θέσης του σε βραχώδες έδαφος και της ανάγκης σταθεροποίησης των βράχων και της στερέωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το έργο αυτό ξεπερνούσε τα όρια της συνήθους αναστήλωσης. Ολοκληρώθηκε χάρη στην αφοσίωση των υπηρεσιών μας και στην επιστημονική καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων» δήλωση η Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στην αρμοδιότητά του την αναστήλωση, την προστασία και τη συντήρηση των μνημείων. Ωστόσο, η εργασία σε βράχους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αναλαμβάνεται μόνον όταν η επίδραση τους στο μνημείο είναι άμεση, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Η πολιτική μας είναι να προτεραιοποιούμε τα μνημεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας τη συντήρηση, την προστασία και την ανάδειξή τους, ώστε να παραδοθούν στις επόμενες γενιές σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραλάβαμε. Η χώρα μας διαθέτει περισσότερα από 23.000 καταγεγραμμένα μνημεία που χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Με τους πόρους που διαθέτουμε –και σήμερα έχουμε αυξημένες δυνατότητες, χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη– πρέπει να διασφαλίζουμε την ισόρροπη κατανομή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μνημείων, αλλά και την αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών. Στην Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας, υλοποιούμε έργα που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα έργα πολιτισμού απαιτούν σημαντικούς πόρους, τους οποίους πρέπει να διαχειριζόμαστε με ορθολογισμό, ώστε να εξασφαλίζουμε το μέγιστο αποτέλεσμα για τα μνημεία μας».
Η υπουργός ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιο, ο οποίος τέλεσε και τον αγιασμό, παρουσία πλήθους κόσμου, για την αγαστή συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον Δήμαρχο Ικαρίας Φανούριο Καρούτσο, τον Έπαρχο Κωνσταντίνο Μαρκάκη για τη φιλοξενία τους.
Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Κάμπο, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα των μελετών και το στάδιο των εργασιών, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κάμπου η οποία έχει πρόσφατα συντηρηθεί και αναβαθμιστεί και στο Ρωμαϊκό Ωδείο.
Η Ιερά Μονή της Οσίας Θεοκτίστης αποτελεί μνημείο με βαθιά ιστορική, θρησκευτική και αρχαιολογική αξία. Η ακριβής χρονολογία ίδρυσής της είναι άγνωστη. Είναι βέβαιο ότι λειτουργούσε, το 1688, όταν αγιογραφήθηκε, εξαιρετικά, το Καθολικό της. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το Καθολικό, δεκαπέντε κελιά και βοηθητικούς χώρους, ενώ κοντά στο Καθολικό βρίσκεται και το Παρεκκλήσι της Θεοσκέπαστης.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, αφορούσε στην σταθεροποίηση των βραχωδών σχηματισμών, την προστασία θεμελίωσης και στερέωσης του Καθολικού, καθώς και του βορειοανατολικού κελιού. Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού (η μελέτη) και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Ικαρία και αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία και στην Εκκλησία, το αποκατεστημένο Καθολικό της Ιεράς Μονής Οσίας Θεοκτίστης. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο, λόγω της θέσης του σε βραχώδες έδαφος και της ανάγκης σταθεροποίησης των βράχων και της στερέωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το έργο αυτό ξεπερνούσε τα όρια της συνήθους αναστήλωσης. Ολοκληρώθηκε χάρη στην αφοσίωση των υπηρεσιών μας και στην επιστημονική καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων» δήλωση η Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στην αρμοδιότητά του την αναστήλωση, την προστασία και τη συντήρηση των μνημείων. Ωστόσο, η εργασία σε βράχους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αναλαμβάνεται μόνον όταν η επίδραση τους στο μνημείο είναι άμεση, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Η πολιτική μας είναι να προτεραιοποιούμε τα μνημεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας τη συντήρηση, την προστασία και την ανάδειξή τους, ώστε να παραδοθούν στις επόμενες γενιές σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραλάβαμε. Η χώρα μας διαθέτει περισσότερα από 23.000 καταγεγραμμένα μνημεία που χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Με τους πόρους που διαθέτουμε –και σήμερα έχουμε αυξημένες δυνατότητες, χάρη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη– πρέπει να διασφαλίζουμε την ισόρροπη κατανομή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μνημείων, αλλά και την αγάπη για την πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών. Στην Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας, υλοποιούμε έργα που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα έργα πολιτισμού απαιτούν σημαντικούς πόρους, τους οποίους πρέπει να διαχειριζόμαστε με ορθολογισμό, ώστε να εξασφαλίζουμε το μέγιστο αποτέλεσμα για τα μνημεία μας».
Η υπουργός ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιο, ο οποίος τέλεσε και τον αγιασμό, παρουσία πλήθους κόσμου, για την αγαστή συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον Δήμαρχο Ικαρίας Φανούριο Καρούτσο, τον Έπαρχο Κωνσταντίνο Μαρκάκη για τη φιλοξενία τους.
Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Κάμπο, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα των μελετών και το στάδιο των εργασιών, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κάμπου η οποία έχει πρόσφατα συντηρηθεί και αναβαθμιστεί και στο Ρωμαϊκό Ωδείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα