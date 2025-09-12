Ηράκλειο: Με προσέλευση άνω των 30.000 θεατών έπεσε η αυλαία του Φεστιβάλ των Τειχών

Ο πολιτισμός απλώθηκε σαν πέπλο, για δέκα ολόκληρες ημέρες, πάνω από τοκατά τη διάρκεια του- Candia Walls Festival που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά φέτος από τονκαι την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με σκοπό την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών Τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.Περισσότεροι από 30.000 θεατές έδωσαν το δυναμικό παρών στιςπου πραγματοποιήθηκαν σε 13 σημεία τωντα οποία αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να παραχωρηθούν και επισήμως, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από το υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου.Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το Σάββατο 30 Αυγούστου με το «Άξιον Εστί», την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη με τη συμμετοχή των χορωδιών του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και της Λένας Χατζηγεωργίου, και ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Γιώτας Νέγκα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.Ενδιαμέσως το κοινό παρακολούθησε περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, εργαστηρίου, κ.α., σε γνώριμα αλλά και νέα σημεία των Τειχών: Στους Προμαχώνες του Μαρτινένγκο, του Παντοκράτορα, της Βηθλεέμ και της Πύλης Σαμπιονάρα, στο κιόσκι του Προμαχώνα Ιησού, στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Βιτούρι, στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ (όπως μετονομάστηκε την Τρίτη 2/9), στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Παντοκράτορα, στο δασάκι του Προμαχώνα Ιησού, στην έξοδο της Πύλης Ιησού, στο θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» καθώς και στα δυο Κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις».Ο Δήμαρχος Ηρακλείουμε δήλωσή του ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη και τους συνεργάτες Μαριάννα Γιαλύτη, Κωνσταντίνα Χατζάκη και Νίκο Τσαγκαράκη, τονίζοντας ότι «Δίνουν πολλά στο Φεστιβάλ των Τειχών, δουλεύουν με μεράκι, με φαντασία, με γνώση και δίνουν όλο τους τον εαυτό. Και αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχία, γιατί το ζήτημα είναι οι άνθρωποι να χαρούν, να εμπλουτιστούν, να εμπνευστούν. Και είναι η αποστολή αυτής της δραστηριότητας να το κάνει».Στόχος, μάλιστα, της δημοτικής αρχής είναι από το 2026 οι εκδηλώσεις - δράσεις να απλώνονται σε όλο το έτος και να αφορούν όχι μόνον στον πολιτισμό αλλά και στον αθλητισμό.