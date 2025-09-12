Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ηράκλειο: Με προσέλευση άνω των 30.000 θεατών έπεσε η αυλαία του Φεστιβάλ των Τειχών
Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τα Ενετικά Τείχη θα παραχωρηθούν από το υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου
Ο πολιτισμός απλώθηκε σαν πέπλο, για δέκα ολόκληρες ημέρες, πάνω από το Ηράκλειο Κρήτης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Τειχών - Candia Walls Festival που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά φέτος από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με σκοπό την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών Τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.
Περισσότεροι από 30.000 θεατές έδωσαν το δυναμικό παρών στις 40 και πλέον εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 13 σημεία των Ενετικών Τειχών τα οποία αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να παραχωρηθούν και επισήμως, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από το υπουργείο Πολιτισμού στον Δήμο Ηρακλείου.
Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το Σάββατο 30 Αυγούστου με το «Άξιον Εστί», την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη με τη συμμετοχή των χορωδιών του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και της Λένας Χατζηγεωργίου, και ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Γιώτας Νέγκα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.
Ενδιαμέσως το κοινό παρακολούθησε περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, εργαστηρίου, κ.α., σε γνώριμα αλλά και νέα σημεία των Τειχών: Στους Προμαχώνες του Μαρτινένγκο, του Παντοκράτορα, της Βηθλεέμ και της Πύλης Σαμπιονάρα, στο κιόσκι του Προμαχώνα Ιησού, στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Βιτούρι, στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ (όπως μετονομάστηκε την Τρίτη 2/9), στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Παντοκράτορα, στο δασάκι του Προμαχώνα Ιησού, στην έξοδο της Πύλης Ιησού, στο θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» καθώς και στα δυο Κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις».
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη και τους συνεργάτες Μαριάννα Γιαλύτη, Κωνσταντίνα Χατζάκη και Νίκο Τσαγκαράκη, τονίζοντας ότι «Δίνουν πολλά στο Φεστιβάλ των Τειχών, δουλεύουν με μεράκι, με φαντασία, με γνώση και δίνουν όλο τους τον εαυτό. Και αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχία, γιατί το ζήτημα είναι οι άνθρωποι να χαρούν, να εμπλουτιστούν, να εμπνευστούν. Και είναι η αποστολή αυτής της δραστηριότητας να το κάνει».
Στόχος, μάλιστα, της δημοτικής αρχής είναι από το 2026 οι εκδηλώσεις - δράσεις να απλώνονται σε όλο το έτος και να αφορούν όχι μόνον στον πολιτισμό αλλά και στον αθλητισμό.
