Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Θα περάσουν και δεύτερο χειμώνα στην ίδια σκηνή - Βίντεο
Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Θα περάσουν και δεύτερο χειμώνα στην ίδια σκηνή - Βίντεο
Η πολύ μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας τους επέβαλε τη συνέχεια
Η περσινή συνάντηση του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη σκηνή του «VOX», 34 ολόκληρα χρόνια μετά την ιστορική σύμπραξή τους για τρεις μόλις βραδιές στο «Αττικόν» αποτέλεσε, αναμφισβήτητα, ορόσημο, στην αθηναϊκή ψυχαγωγία. Απόδειξη γι΄ αυτό το γεγονός ότι όλες οι εμφανίσεις τους ήταν sold out με αποτέλεσμα να είναι πολλοί εκείνοι που δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
Θα έχουν ωστόσο μία ακόμη ευκαιρία να το κάνουν, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, οι δυο σημαντικοί ερμηνευτές έχουν συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν και δεύτερο κύκλο κοινών ζωντανών εμφανίσεων στο «VOX» από τα τέλη Νοεμβρίου κι έπειτα.
Τόσο ο Γιώργος Νταλάρας όσο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελούν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ο ένας λαϊκός – έντεχνος, ο άλλος ροκ, με την ίδια ωστόσο αγάπη για το καλό τραγούδι το οποίο υπηρετούν αδιάκοπα κι ακούραστα, επί δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το ερμηνευτικό στίγμα τους σε δημιουργίες των σημαντικότερων συνθετών, ποιητών και στιχουργών που γέννησε αυτός ο τόπος.
Η συνύπαρξη των τεράστιων προσωπικών ρεπερτορίων τους λοιπόν στο ίδιο μουσικό πρόγραμμα αποτελεί ένα πολύτιμο βιβλίο αναμνήσεων για τους παλαιότερους αλλά και ένα εξαιρετικά επιμορφωτικό μουσικό φροντιστήριο για τους νεότερους.
Πάνω απ΄ όλα όμως στέκεται η δύναμη των ίδιων των τραγουδιών τους, αυτή η άσβεστη φωτιά που κουβαλούν και καταφέρνουν να μάς ξεσηκώνουν και να μάς συγκινούν πάντα, όσο χρόνια κι αν περάσουν...
