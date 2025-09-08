Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Θα περάσουν και δεύτερο χειμώνα στην ίδια σκηνή - Βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιώργος Νταλάρας Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Θα περάσουν και δεύτερο χειμώνα στην ίδια σκηνή - Βίντεο

Η πολύ μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας τους επέβαλε τη συνέχεια

Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Θα περάσουν και δεύτερο χειμώνα στην ίδια σκηνή - Βίντεο
Αναστασία Κουκά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η περσινή συνάντηση του Γιώργου Νταλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη σκηνή του «VOX», 34 ολόκληρα χρόνια μετά την ιστορική σύμπραξή τους για τρεις μόλις βραδιές στο «Αττικόν» αποτέλεσε, αναμφισβήτητα, ορόσημο, στην αθηναϊκή ψυχαγωγία. Απόδειξη γι΄ αυτό το γεγονός ότι όλες οι εμφανίσεις τους ήταν sold out με αποτέλεσμα να είναι πολλοί εκείνοι που δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
Πριν το τέλος/πριν το χάραμα •Γιώργος Νταλάρας-Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Θα έχουν ωστόσο μία ακόμη ευκαιρία να το κάνουν, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, οι δυο σημαντικοί ερμηνευτές έχουν συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν και δεύτερο κύκλο κοινών ζωντανών εμφανίσεων στο «VOX» από τα τέλη Νοεμβρίου κι έπειτα.

Τόσο ο Γιώργος Νταλάρας όσο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελούν πολύ μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ο ένας λαϊκός – έντεχνος, ο άλλος ροκ, με την ίδια ωστόσο αγάπη για το καλό τραγούδι το οποίο υπηρετούν αδιάκοπα κι ακούραστα, επί δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το ερμηνευτικό στίγμα τους σε δημιουργίες των σημαντικότερων συνθετών, ποιητών και στιχουργών που γέννησε αυτός ο τόπος.
Που ναι τα χρόνια Νταλάρας Παπακωνσταντίνου vox 2025

Η συνύπαρξη των τεράστιων προσωπικών ρεπερτορίων τους λοιπόν στο ίδιο μουσικό πρόγραμμα αποτελεί ένα πολύτιμο βιβλίο αναμνήσεων για τους παλαιότερους αλλά και ένα εξαιρετικά επιμορφωτικό μουσικό φροντιστήριο για τους νεότερους.
Στο ίδιο έργο θεατές Παπακωνσταντίνου Νταλάρας vox 2025
Κλείσιμο

Πάνω απ΄ όλα όμως στέκεται η δύναμη των ίδιων των τραγουδιών τους, αυτή η άσβεστη φωτιά που κουβαλούν και καταφέρνουν να μάς ξεσηκώνουν και να μάς συγκινούν πάντα, όσο χρόνια κι αν περάσουν...

Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»

Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Αναστασία Κουκά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης