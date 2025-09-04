Δημήτρης Πικιώνης: Ο ποιητής της αρχιτεκτονικής που διαμόρφωσε τον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης

Η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη θα είναι χωρισμένη σε τρία διαφορετικά μέρη. Το πρώτο μέρος θα έχει βιογραφικό χαρακτήρα και θα παρουσιάζει τις έντονες επιρροές που δέχτηκε ο Πικώνης μέσω ζωγραφικών έργων.Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει φωτογραφίες και αντίγραφα σχεδίων χαρακτηριστικών έργων του μεταξύ των οποίων το Δημοτικό Σχολείο στα Πευκάκια του Λυκαβηττού και ο Παιδικός Κήπος στη Φιλοθέη, ιδιωτικές οικείες, τάφοι κ.α., με στόχο την ανάδειξη της σχεδιαστικής διαδικασίας που ακολουθούσε στις δημιουργίες των του και της σταδιακής και της σταδιακής ένταξης σε αυτές στοιχείων της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.Η έκθεση θα ολοκληρώνεται με μια ενότητα αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική του παρέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης μέσα από μια μακέτα - τρισδιάστατη απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής.