Φεστιβάλ Βόρειας Άνδρου από τις 27 Αυγούστου

Το Andros North Culture Festival 2025 είναι μια πολυθεματική γιορτή αφιερωμένη στη διαγενεακή σύνδεση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συλλογική δράση και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της Βόρειας Άνδρου.Η επίσημη έναρξη του ANCF 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 19:00, στο παλιό σχολείο του Βαρυδίου, όπου και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Στον εσωτερικό χώρο του σχολείου θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας και λαογραφίας, προσφέροντας ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου.Η βραδιά θα συνεχιστεί στον εσωτερικό χώρο με τη συναυλία “Among Echoes”, μια μοναδική μουσική εμπειρία με την τραγουδίστρια Κρίστια Μιχαήλ και τον ειδικό παλαιάς μουσικής Αλέξη Μαστιχιάδη. Το πρόγραμμα, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Βόρεια Άνδρο, συνδυάζει σύγχρονη πειραματική μουσική με αναγεννησιακές επιρροές και στοιχεία από τη μουσική παράδοση των ελληνικών νησιών.Τέλος, στον εξωτερικό χώρο, τοπικοί παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα από τις γυναίκες της περιοχής.Το φεστιβάλ θα διαρκέσει από τις 27 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με δράσεις και εκδηλώσεις σε διάφορες τοποθεσίες της Βόρειας Άνδρου.