Σίφνος: Η πανσέληνος του Αυγούστου φέρνει ξανά το μεγαλύτερο street party των Κυκλάδων

Και εφέτος ξανά παρών. Κάτω από την υπέροχη πανσέληνο του Σάββατου 9 Αυγούστου 2025. Στον Αρτεμώνα της Σίφνου. Το μεγαλύτερο, ατμοσφαιρικό, δωρεάν, ανοιχτό street party των Κυκλάδων υπόσχεται αστείρευτη ενέργεια, ανεξάντλητο κέφι, άφθονα ρυθμικά beats και ατέλειωτη χορευτική διάθεση.

Από το 2007, η ετήσια αυτή ψυχαγωγική εκδήλωση έχει γίνει πια θρυλική απολαυστική εμπειρία αυθόρμητης διασκέδασης. Τόπος αυτής της διάσημης σε όλες τις Κυκλάδες συνάντησης το πλακόστρωτο στενάκι του νησιώτικου οικισμού πλάι στα εμβληματικά αρχοντόσπιτα με τους ολάνθιστους κήπους. Όταν οι μαζικά προσερχόμενοι στο μουσικό event γεμίσουν ασφυκτικά τον χώρο, το κοινό εξαπλώνεται για να διασκεδάσει μέχρι τα χαράματα σε όλη τη παραδοσιακής Κυκλαδίτικης αισθητικής πλατεία του Αρτεμώνα.

Το πάρτι που έχει γίνει πλέον θεσμός διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Active 91,3 FM του Θοδωρή (Ριρή) Παπατσαρούχα. Ενός υποδειγματικού, μη εμπορικού, μη κερδοσκοπικού Ρ/Σ με ποιοτικά επιλεγμένη μουσική που απλώνεται ηχητικά από τη Rock έως την R’n’B, από τη Lounge έως τη Bossa Nova και από τη Soul έως τη Disco.



Με μόνη υποστήριξη εκείνη των ακροατών του ο αυτοχρηματοδοτούμενος αυτός ραδιοφωνικός σταθμός αποτελεί το καθημερινό ζωντανό, πότε χαλαρό και πότε αναζωογονητικό soundtrack των κατοίκων και των επισκεπτών της Σίφνου. Ακούγεται σε όλες τις κοντινές Κυκλάδες, ενώ έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια διαδικτυακή βάση πιστών θαυμαστών με ακροατές από τη Γαλλία και την Ιταλία μέχρι τη Βραζιλία και τη Ταϊλάνδη.



Ψυχή των DJ decks o ίδιος ο δημιουργός του σταθμού, ο οποίος δίνει το τέμπο, μεταδίδοντας με δυναμικό ενθουσιασμό τα κατάλληλα music vibes στα περισσότερα από 1.500 άτομα που συμμετέχουν στη γιορτή. Ο κορυφαίος επαγγελματικός εξοπλισμός που καλύπτει τις ηχητικές ανάγκες στην έκταση του πάρτι εγγυάται ακουστική πανδαισία. Επιπρόσθετα, διανέμεται άφθονος δωρεάν πάγος, ώστε τα ποτά που προμηθεύονται οι προσερχόμενοι από τα κοντινά καταστήματα εστίασης να είναι πάντα δροσερά.

Το επόμενο πρωινό μετά το μουσικοχορευτικό ξεφάντωμα, ο χώρος είναι πεντακάθαρος καθώς ομάδες εθελοντών έχουν μαζέψει όλα τα απορρίμματα. Μουσική ζωντάνια, χορευτική έξαψη και περιβαλλοντική ευαισθησία συνδυάζονται άψογα για να εκπληρώσουν χρόνο με το χρόνο μια αξέχαστη βραδιά. Όπως και η αποψινή κάτω από το ολόγιομο Αυγουστιάτικο φεγγάρι.



