Kings of Leon: Το δημοφιλές ροκ συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για συναυλία

Ένα από πλέον δημοφιλή συγκροτήματα αλτέρνατιβ ροκ συγκροτήματα της τελευταίας 20ετίας, οι Αμερικανοίθα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι προκειμένου να δώσουν μια συναυλία , στις 5 Ιουλίου, στο, στο πλαίσιο του φεστιβάλΜε πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ και 40 εκατομμύρια singles παγκοσμίως, καθώς και με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τρία βραβεία Grammy, τρία NME Awards, δύο BRIT Awards και ένα Juno Award, οι Kings of Leon έχουν κατακτήσει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή.Ιδιαίτερα μακρά και σημαντική όμως είναι και η συναυλιακή τους διαδρομή καθώς έχουν πραγματοποιήσει όλα αυτα τα χρόνια αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Coachella, το Glastonbury, το Roskilde, το Reading & Leeds, αλλά και σε πολλές εκδόσεις του Lollapalooza σε Βερολίνο, Σάο Πάολο, Σικάγο και Σαντιάγο. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως πέρσι το καλοκαίρι έσπασαν το ρεκόρ προσέλευσης στο Hyde Park του Λονδίνου, ξεπερνώντας τον Μπρους Σπρίνγκστιν.Από το ντεμπούτο τους το 2003, οι Caleb (κιθάρα/φωνητικά), Nathan (ντραμς), Jared (μπάσο) και Matthew Followill (κιθάρα) έχουν κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), Can We Please Have Fun (2024).Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες οι συναυλίες τους αποτελούν μια ξεχωριστή εμπειρία καθώς καταφέρνουν να ξεσηκώνουν το απανταχού κοινό τους με τις μεγάλες επιτυχίες τους και την εξαιρετικά δυναμική σκηνική τους παρουσία.εισιτηρίων ΕΔΩ