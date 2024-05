Ένας υπέροχος κόσμος φαντασίας στις οθόνες μας

Sponsored ContentΟι φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας o Πόλεμος των Άστρων, γνωρίζουν πως η 4η Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Star Wars, μια αφορμή για να γιορτάσουμε το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας. Ίσως όμως να μην γνωρίζουν ότι ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πως αποτελεί την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς («May the Force be with you») που μετατράπηκε σε «May the fourth be with you»! Με αυτή την αφορμή, το Vodafone TV έχει αφιερώσει όλο τον Μάιο στη φαντασία.Οι Star Wars fans θα απολαύσουν τις τριλογίες ταινιών στο ειδικό αφιέρωμα Real Fantasy, που περιλαμβάνει ακόμη τη νέα σειρά Ronja της Viaplay, την πρεμιέρα της 2ης σεζόν της επικής σειράς House of the Dragon και πολλά ακόμη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από ΗΒΟ, Disney+, Warner και Viaplay βρίσκονται μαζί, σε ένα μέρος και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανακαλύψουμε όλες τις διαθέσιμες σειρές και ταινίες του ειδικού αφιερώματος και να επιλέξουμε ό,τι μας αρέσει.Η αποκλειστική σειρά από τη Viaplay που συζητούν όλοι, παρακολουθεί τις περιπέτειες ενός έξυπνου και ατίθασου κοριτσιού που μεγαλώνει με μια συμμορία ληστών σε ένα μεσαιωνικό σκανδιναβικό κάστρο. Κάποια στιγμή η 11χρονη Ronja, ανακαλύπτει στην ενδοχώρα ένα μαγικό, αλλά επικίνδυνο δάσος με παράξενα και μυστηριώδη πλάσματα. Από εκεί και μετά ξεκινά η μεγάλη περιπέτειά της καθώς νιώθει πιο άνετα στο δάσος παρά πίσω από τα τείχη του μεγάλου κάστρου. Όταν συναντά τον νεαρό Μπιρκ από μια αντίπαλη συμμορία, ξεκινά μια απαγορευμένη φιλία, και τα απρόοπτα διαδέχονται το ένα το άλλο.Διαθέσιμος ο 1ος κύκλος.Το House of The Dragon, το πρίκουελ του Game of Thrones, επιστρέφει σύντομα με τον 2ο κύκλο. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να συνδεθούμε με αυτά που έγιναν στην 1η σεζόν και να θυμηθούμε τον οίκο των Ταργκάριεν, τις θεαματικές μάχες, και τη μεγάλη επιστροφή στο Γουέστερος. Θα ταξιδέψουμε σε έναν διαφορετικό κόσμο με εκθαμβωτικά σκηνικά και κοστούμια, θα απολαύσουμε πτήσεις δράκων, και θα ξαναζήσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στην αστάθεια των επτά Βασιλείων. Βλέπουμε τα επεισόδια της 1ης σεζόν αποκλειστικά στο Vodafone TV και επιλέγουμε ποιο βασίλειο θέλουμε να κυριαρχήσει ανάμεσα στους Greens και τους Blacks, για τη βασιλεία του Οίκου των Ταργκάριεν.Ο 2ος κύκλος έρχεται αυτόν τον Ιούνιο αποκλειστικά στο Vodafone TV.Από τον Μάιο του 1977 που προβλήθηκε η πρώτη ταινία με τον ομώνυμο τίτλο έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας, κατά τη διάρκεια του οποίου δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύμπαν που περιλαμβάνει καινούργιες ταινίες, βιβλία, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικές σειρές, παιχνίδια, φιγούρες και άλλα πολλά που έχουν σχέση με τον Πόλεμο των Άστρων. Αυτόν τον Μάιο, Τζεντάι, φωτόσπαθα, και μια ολόκληρη αυτοκρατορία σε δράση είναι αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε μόνο στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV. Θα δούμε τις τριλογίες ταινιών, θα εντυπωσιαστούμε από τις επικές γαλαξιακές μάχες, θα θυμηθούμε εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker, η Princess Leia, ο Han Solo, και ο Darth Vader. Και θα ζήσουμε για ακόμη μια φορά τις περιπέτειες χαρακτήρων που μάχονται ενάντια στις δυνάμεις του καλού και του κακού όπως οι Mandalorian, Boba Fett, Bad Batch, Ashoka κα. μέσα από τις ομώνυμες σειρές. «May the Force be with you»!Εκτός από το Real Fantasy αφιέρωμα έχουμε όμως και άλλα ευχάριστα. Με κάθε νέα σύνδεση στο Vodafone TV αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο και ιδιαίτερα εύχρηστο μενού. Έτσι, μπορούμε πολύ εύκολα να μεταβούμε στα 25+ κανάλια καθώς και σε όλο το On demand περιεχόμενο, σε δημοφιλείς εφαρμογές (π.χ. YouTube, Netflix, κ.ά.) αλλά και να διαμορφώσουμε προσωποποιημένο μενού μέσα από την κατηγορία “My Home”. Τι άλλο ακόμα; Έχουμε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του Google Play, πρόσβαση στα ελεύθερα Digea κανάλια συνδέοντας την κεραία της τηλεόρασης, ενσωματωμένο Chromecast & Bluetooth για σύνδεση άλλων συσκευών όπως για παράδειγμα κονσόλες παιχνιδιών, και τηλεκοντρόλ με μικρόφωνο για φωνητικές εντολές Google Assistant συνδέοντάς το ασύρματα με το WiFi του σπιτιού μας.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.