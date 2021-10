«BackBeat Beatles»: Τα θρυλικά «Σκαθάρια» προσγειώνονται στην Αθήνα - Βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η καλύτερη και πλέον πολυσυζητημένηστους, το « BackBeat Beatles», έρχεται στην Αθήνα. Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, στοστα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου θα πλημμυρίσει με τους ρυθμούς και τις μελωδίες των θρυλικών σκαθαριών μεταφέροντας το κοινό σε παλιές, νοσταλγικές εποχές.Εμπνευστής και δημιουργός της παράστασης είναι ο ηθοποιός και μουσικόςπου συμμετείχε στην βραβευμένη με BAFTA ταινία «BackBeat» με θέμα τη ζωή των Beatles πριν γίνουν διάσημοι, και στην οποία ενσάρκωνε τον Τζορτζ Χάρισον.κατάφερε να γίνει διάσημη σε όλον τον κόσμο ενώ μαζί της έχουν εμφανιστεί διάσημα ονόματα όπως οι Take That, Robbie Williams, η Shirley Bassey, οι Spandau Ballet αλλά και η Liverpool Philharmonic Orchestra. Έδρα του συγκροτήματος είναι φυσικά το Λίβερπουλ, εκεί, που το 1959 δημιουργήθηκαν τα θρυλικά «σκαθάρια», και αυτή η καταγωγή τους κάνει τον ήχο, τα φωνητικά τους αλλά και τη σπιρτάδα και το χιούμορ τους πολύ πιο αυθεντικά.Η μοναδικότητά τους είναι η δύναμη που έχουν να μας μεταφέρουν στην δεκαετία του '60 με μοναδικά κοστούμια της εποχής αλλά και τις υπέροχες φωνές και την εκπληκτική ομοιότητα με την αυθεντική μπάντα. Στην παράσταση βλέπουμε και μοναδικές προβολές βασισμένες σε συλλεκτικό οπτικό υλικό.Η παράσταση ακολουθεί το διάσημο συγκρότημα σε όλες τις φάσεις της καριέρας του και μας θυμίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του από το «Yesterday» και το«Let It Be»μέχρι το «Love Me Do» και το «Help». Παρακολουθούμε την καριέρα τους που άρχισε να εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον Ιανουάριο του 1963 όταν κυκλοφόρησε το δεύτερο single «Please Please Me» και έφτασε στο Νο 1 του βρετανικού τοπ. Το πρώτο τους άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο έμεινε για 30 εβδομάδες στο Νο 1 της Αγγλίας, για να αντικατασταθεί το 1964 από το «With The Beatles», που έμεινε στην κορυφή για 22 εβδομάδες.Με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «With The Beatles» καθιερώθηκαν όροι όπως «Merseybeat» (για τη μουσική τους) και «Beatlemania» (για την υστερία που προκαλούσαν, ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό). Έπαιζαν πλέον στα μεγάλα venues του Λονδίνου όπως το Royal Albert Hall και το Palladium, εμφανίζονταν στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο και το Νοέμβριο του 1963 έπαιξαν για τη βασιλική οικογένεια, αποδεκτοί πλέον από το κατεστημένο κι έχοντας γεφυρώσει το... «χάσμα των γενεών».Η «Beatlemania» εξαπλώθηκε μετά την Ευρώπη και στην Αμερική. Και όταν έφτασαν στη Νέα Υόρκη, στις 7 Φεβρουαρίου του 1964, τους περίμεναν στο αεροδρόμιο χιλιάδες θαυμάστριες και θαυμαστές και εκεί διαδραματίστηκαν σκηνές υστερίες που έγραψαν ιστορία και οι οποίες συνεχίστηκαν και στο ξενοδοχείο Plaza που διέμεναν.Προπώληση εισιτηρίων