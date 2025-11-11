Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Μια σούπερ συλλεκτική Ferrari 599
Η βρετανική Talos Vehicles παρουσιάζει το XXT, μια σπάνια και νόμιμη για κυκλοφορία εκδοχή της Ferrari 599.
Η Talos Vehicles, εταιρεία εξειδικευμένη στις χειροποίητες, περιορισμένης παραγωγής κατασκευές, παρουσίασε το Talos XXT, ένα coachbuilt supercar βασισμένο στην Ferrari 599 GTB, με σχεδιαστικές αναφορές στην αγωνιστική 599XX.
Κάτω από το εντυπωσιακό carbon αμάξωμα βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός 6.0 V12 της Ferrari, αναβαθμισμένος στους 674 ίππους και 624 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 330 χλμ./ώρα. Το κιβώτιο είναι το F1 Superfast 6 σχέσεων, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου, κάτι σπάνιο και ιδιαίτερα ελκυστικό για τους λάτρεις της «αναλογικής» εμπειρίας οδήγησης.
Το πλαίσιο και η γεωμετρία έχουν ρυθμιστεί ώστε το αυτοκίνητο να μην είναι απλώς εντυπωσιακό στο γκαράζ, αλλά πραγματικά ικανό για ταξίδια και καθημερινή οδήγηση, κάτι που το διαφοροποιεί από τα καθαρόαιμα track specials.
Οι αγοραστές μπορούν να διαμορφώσουν τα πάντα: την βαφή, τα υλικά, το σύστημα εξάτμισης, τους τροχούς, ακόμα και το εσωτερικό, που μπορεί να κυμαίνεται από full Alcantara σε αγωνιστικό ύφος μέχρι πολυτελές δέρμα για GT χαρακτήρα. Η Talos θα χρησιμοποιήσει ένα σετ καλουπιών μόνο πέντε φορές, το οποίο μετά θα αποσυρθεί, στοιχείο που ενισχύει τη συλλεκτική αξία.
Το κόστος ξεκινά από περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο-δότη 599 GTB), με την κατασκευή να πραγματοποιείται στο Yorkshire.
Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες υπεραυτοκινητικές εμπειρίες περνούν από «διαμορφωμένες πλατφόρμες», το Talos XXT απευθύνεται σε όσους θέλουν όχι απλώς ένα ακριβό αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο που δεν θα έχει κανείς άλλος.
