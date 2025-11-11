Μια σούπερ συλλεκτική Ferrari 599

Η Talos Vehicles, εταιρεία εξειδικευμένη στις χειροποίητες, περιορισμένης παραγωγής κατασκευές, παρουσίασε το Talos XXT, ένα coachbuilt supercar βασισμένο στην Ferrari 599 GTB, με σχεδιαστικές αναφορές στην αγωνιστική 599XX.





Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε μόλιςαυτοκίνητα παγκοσμίως, με κάθε ένα να κατασκευάζεται εξατομικευμένα, χωρίς δύο ίδια παραδείγματα.Κάτω από το εντυπωσιακό carbon αμάξωμα βρίσκεται ο ατμοσφαιρικόςτης Ferrari, αναβαθμισμένος στουςίππους καιNm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σεδευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει ταχλμ./ώρα. Το κιβώτιο είναι το6 σχέσεων, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου, κάτι σπάνιο και ιδιαίτερα ελκυστικό για τους λάτρεις της «αναλογικής» εμπειρίας οδήγησης.Το πλαίσιο και η γεωμετρία έχουν ρυθμιστεί ώστε το αυτοκίνητο να μην είναι απλώς εντυπωσιακό στο γκαράζ, αλλά πραγματικά ικανό για ταξίδια και καθημερινή οδήγηση, κάτι που το διαφοροποιεί από τα καθαρόαιμα track specialsΟι αγοραστές μπορούν να διαμορφώσουν τα πάντα: την βαφή, τα υλικά, το σύστημα εξάτμισης, τους τροχούς, ακόμα και το εσωτερικό, που μπορεί να κυμαίνεται από full Alcantara σε αγωνιστικό ύφος μέχρι πολυτελές δέρμα για GT χαρακτήρα. Η Talos θα χρησιμοποιήσει ένα σετ καλουπιών μόνο πέντε φορές, το οποίο μετά θα αποσυρθεί, στοιχείο που ενισχύει τη συλλεκτική αξία.Το κόστος ξεκινά από περίπου(χωρίς να περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο-δότη 599 GTB), με την κατασκευή να πραγματοποιείται στοΣε μια εποχή όπου οι περισσότερες υπεραυτοκινητικές εμπειρίες περνούν από «διαμορφωμένες πλατφόρμες», το Talos XXT απευθύνεται σε όσους θέλουν όχι απλώς ένα ακριβό αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο που δεν θα έχει κανείς άλλος.