Από mochi μέχρι μαρμελάδα: Γιατί ψάχνουμε παντού γεύση μελομακάρονο;
Γιατί ψάχνουμε τη γεύση μελομακάρονο ακόμη και στο ποπκόρν και στα mochi; Πέντε προϊόντα που φέρνουν το χριστουγεννιάτικο γλυκό στο ράφι.
Στον καφέ, στη γκρανόλα, ακόμη και στο βαζάκι της μαρμελάδας, η γεύση μελομακάρονο εμφανίζεται εκεί που δεν την περιμένουμε. Πριν καν δοκιμάσουμε, έχουμε ήδη μια ιδέα για το τι ψάχνουμε. Λίγο πορτοκάλι, λίγη κανέλα, κάτι από τα Χριστούγεννα που θυμόμαστε.
Η νέα νοσταλγία μυρίζει μελομακάρονο
Το μελομακάρονο είναι από τις λίγες γεύσεις που έχουν τόσο συγκεκριμένη εποχή. Μπορούμε να βρούμε πορτοκάλια, μέλι και κανέλα όλο τον χρόνο, κι όμως το πρώτο μελομακάρονο της σεζόν έχει άλλη σημασία. Είναι ένας τρόπος να πούμε ότι για εμάς άρχισαν οι γιορτές, ακόμη κι αν το δέντρο είναι στο πατάρι και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι απέχει εβδομάδες.
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