Μαγειρεύουμε με καρπούς, σπόρους και όσπρια: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Οι καρποί, οι σπόροι και τα όσπρια έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική κουζίνα, καθώς αποτελούν βασικά συστατικά της παραδοσιακής διατροφής μας εδώ και αιώνες.