Brookies με σοκολάτα ΙΟΝ για το ταπεράκι μικρών και μεγάλων
Brookies με σοκολάτα ΙΟΝ για το ταπεράκι μικρών και μεγάλων
Αγαπάμε τα brownies και λατρεύουμε τα cookies. Γι’ αυτό και τα brookies, το γλυκό που ενώνει την πλούσια σοκολατένια γεύση του brownie με τη βουτυρένια ζύμη και τη χαρακτηριστική υφή του μπισκότου, και τα οποία ετοιμάζουμε με σοκολάτα Κουβερτούρα, έχουν όλα τα στοιχεία για να μας κερδίσουν
Πρόκειται για έναν συνδυασμό δύο αγαπημένων γλυκών που διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε μία μόνο παρασκευή.
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