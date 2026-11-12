Brookies με σοκολάτα ΙΟΝ για το ταπεράκι μικρών και μεγάλων
CANTINA
ΙΟΝ

Brookies με σοκολάτα ΙΟΝ για το ταπεράκι μικρών και μεγάλων

Αγαπάμε τα brownies και λατρεύουμε τα cookies. Γι’ αυτό και τα brookies, το γλυκό που ενώνει την πλούσια σοκολατένια γεύση του brownie με τη βουτυρένια ζύμη και τη χαρακτηριστική υφή του μπισκότου, και τα οποία ετοιμάζουμε με σοκολάτα Κουβερτούρα, έχουν όλα τα στοιχεία για να μας κερδίσουν

Brookies με σοκολάτα ΙΟΝ για το ταπεράκι μικρών και μεγάλων
Πρόκειται για έναν συνδυασμό δύο αγαπημένων γλυκών που διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε μία μόνο παρασκευή.

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