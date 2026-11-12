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Ο νόμος Ντε Σάντις «εξορίζει» τον Άγιο Πατρίκιο και το Pride από τη Φλόριντα, ακυρώνονται δύο παρελάσεις
Ο νόμος Ντε Σάντις «εξορίζει» τον Άγιο Πατρίκιο και το Pride από τη Φλόριντα, ακυρώνονται δύο παρελάσεις
Η πόλη Ντελρέι Μπιτς αποσύρεται από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του 2027 λόγω της απαγόρευσης χρηματοδότησης πρωτοβουλιών διαφορετικότητας
Μια πόλη στην Φλόριντα ανακοίνωσε ότι δεν θα φιλοξενήσει την ετήσια Παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου (St. Patrick's Day) ή την Παρέλαση Υπερηφάνειας (Pride) το 2027 εξαιτίας ενός πολιτειακού νόμου που υπέγραψε ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις, ο οποίος απαγορεύει στις τοπικές κυβερνήσεις να προωθούν ή να χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα.
Η πόλη Ντελρέι Μπιτς (Σ.τ.Σ: μια παραθαλάσσια πόλη στην κομητεία Παλμ Μπιτς της νοτιοανατολικής Φλόριντα) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι περιορισμοί με βάση τον νόμο "περιλαμβάνουν συγκεκριμένο προγραμματισμό και δραστηριότητες που σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται σε σχέση με την εθνότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου".
Ο δήμαρχος Τομ Κάρνεϊ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πόλη "εργάζεται πυρετωδώς από κοινού με πολλούς φορείς για να διασφαλίσει ότι η Παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου για το 2027 θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί".
Η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου τον Μάρτιο τιμά τον σημαντικότερο προστάτη άγιο της Ιρλανδίας και την ιρλανδική κουλτούρα και κληρονομιά, ενώ οι παρελάσεις υπερηφάνειας διοργανώνονται από τις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες.
Ο νόμος υπογράφηκε από τον Ντε Σάντις τον Απρίλιο και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.
Ρεπουμπλικανοί πολιτειακοί ηγέτες και η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθενται στις πρακτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης χαρακτηρίζοντάς τες μεροληπτικές εις βάρος ομάδων, όπως οι λευκοί και οι άνδρες.
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο ο Τραμπ έχει υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα που στοχεύουν να αποδομήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και έχει απειλήσει να παγώσει τα κονδύλια για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφορικά με προγράμματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.
Οι υποστηρικτές των πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οι πρωτοβουλίες για την διαφορετικότητα βοηθούν στην αντιμετώπιση ιστορικών ανισοτήτων για περιθωριοποιημένες ομάδες όπως η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες.
Ο Ντε Σάντις υποστηρίζει ότι ο νόμος απαιτεί από τους δικαιούχους επιχορηγήσεων να πιστοποιούν ότι τα δημόσια κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση τέτοιων πρωτοβουλιών και παρέχει μηχανισμούς επιβολής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για αξιωματούχους που παραβιάζουν τον νόμο.
Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, η μεγαλύτερη ομάδα υπεράσπισης μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, ανέστειλε τις δραστηριότητές του στη Φλόριντα μετά την εφαρμογή ενός ξεχωριστού νόμου που έδωσε στους πολιτειακούς αξιωματούχους την εξουσία να χαρακτηρίζουν ομάδες «τρομοκρατικές οργανώσεις».
Η πόλη Ντελρέι Μπιτς (Σ.τ.Σ: μια παραθαλάσσια πόλη στην κομητεία Παλμ Μπιτς της νοτιοανατολικής Φλόριντα) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι περιορισμοί με βάση τον νόμο "περιλαμβάνουν συγκεκριμένο προγραμματισμό και δραστηριότητες που σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται σε σχέση με την εθνότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου".
Ο δήμαρχος Τομ Κάρνεϊ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πόλη "εργάζεται πυρετωδώς από κοινού με πολλούς φορείς για να διασφαλίσει ότι η Παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου για το 2027 θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί".
Η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου τον Μάρτιο τιμά τον σημαντικότερο προστάτη άγιο της Ιρλανδίας και την ιρλανδική κουλτούρα και κληρονομιά, ενώ οι παρελάσεις υπερηφάνειας διοργανώνονται από τις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες.
Ο νόμος υπογράφηκε από τον Ντε Σάντις τον Απρίλιο και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.
Ρεπουμπλικανοί πολιτειακοί ηγέτες και η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθενται στις πρακτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης χαρακτηρίζοντάς τες μεροληπτικές εις βάρος ομάδων, όπως οι λευκοί και οι άνδρες.
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο ο Τραμπ έχει υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα που στοχεύουν να αποδομήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και έχει απειλήσει να παγώσει τα κονδύλια για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφορικά με προγράμματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.
Οι υποστηρικτές των πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οι πρωτοβουλίες για την διαφορετικότητα βοηθούν στην αντιμετώπιση ιστορικών ανισοτήτων για περιθωριοποιημένες ομάδες όπως η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες.
Ο Ντε Σάντις υποστηρίζει ότι ο νόμος απαιτεί από τους δικαιούχους επιχορηγήσεων να πιστοποιούν ότι τα δημόσια κεφάλαια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση τέτοιων πρωτοβουλιών και παρέχει μηχανισμούς επιβολής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για αξιωματούχους που παραβιάζουν τον νόμο.
Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, η μεγαλύτερη ομάδα υπεράσπισης μουσουλμάνων στις ΗΠΑ, ανέστειλε τις δραστηριότητές του στη Φλόριντα μετά την εφαρμογή ενός ξεχωριστού νόμου που έδωσε στους πολιτειακούς αξιωματούχους την εξουσία να χαρακτηρίζουν ομάδες «τρομοκρατικές οργανώσεις».
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