Σαββατιανό: Οι 20 ετικέτες που ξεχωρίζουμε
CANTINA
Σαββατιανό

Σαββατιανό: Οι 20 ετικέτες που ξεχωρίζουμε

Tο Σαββατιανό παραμένει η κυρίαρχη ποικιλία, με τα terroirs και τις τεχνικές οινοποίησης και ωρίμασης να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό «μωσαϊκό»

Σαββατιανό: Οι 20 ετικέτες που ξεχωρίζουμε
Η ιστορία του Σαββατιανού, του κατ’ εξοχήν σταφυλιού της Αττικής, έχει ειπωθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Η σχεδόν αποκλειστική του σχέση με τη Ρετσίνα, η πορεία του από τη δόξα στην απαξίωση και η πρόσφατη, ομολογουμένως αξιοπρόσεκτη, αναγέννησή του έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών δημοσιευμάτων και ερευνών. Καθόλου άδικα. 

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