Σαββατιανό: Οι 20 ετικέτες που ξεχωρίζουμε

Η ιστορία του Σαββατιανού, του κατ’ εξοχήν σταφυλιού της Αττικής, έχει ειπωθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Η σχεδόν αποκλειστική του σχέση με τη Ρετσίνα, η πορεία του από τη δόξα στην απαξίωση και η πρόσφατη, ομολογουμένως αξιοπρόσεκτη, αναγέννησή του έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών δημοσιευμάτων και ερευνών. Καθόλου άδικα.