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Πώς σχεδιάζει η Θεσσαλονίκη να γίνει... Βιέννη τα Χριστούγεννα: Πολυέλαιοι στην Τσιμισκή και χιλιάδες λαμπιόνια
Πώς σχεδιάζει η Θεσσαλονίκη να γίνει... Βιέννη τα Χριστούγεννα: Πολυέλαιοι στην Τσιμισκή και χιλιάδες λαμπιόνια
Το σχέδιο του δήμου για τον φετινό στολισμό, οι αλλαγές στους κεντρικούς δρόμους και το άναμμα του δέντρου στην Αριστοτέλους - Από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027 το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Δικαστηρίων
Με «άρωμα» Κεντρικής Ευρώπης, εντυπωσιακό φωτισμό και ανανεωμένο διάκοσμο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα η Θεσσαλονίκη, φιλοδοξώντας να μεταμορφώσει το κέντρο της σε ένα σκηνικό που στόχος είναι να θυμίζει κάτι από τους εντυπωσιακούς δρόμους της Βιέννης.
Οι προετοιμασίες για τις γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον στολισμό να επεκτείνεται σταδιακά σε γειτονιές, πλατείες και κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο επίκεντρο των φετινών αλλαγών βρίσκεται η οδός Τσιμισκή, η οποία θα αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό φωτιστικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, που έχει επιμεληθεί ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, ο νέος διάκοσμος θα είναι εμπνευσμένος από την αυστριακή πρωτεύουσα, με εντυπωσιακά φωτιστικά στοιχεία που θα παραπέμπουν σε μεγάλους πολυελαίους και θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οδικού άξονα.
Με φώτα θα «πλημμυρίσουν» και άλλες κεντρικές οδοί, όπως η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Εγνατία, η Βασιλίσσης Όλγας κ.ά. Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας θα διατηρήσει τη γνώριμη φωτιστική του ταυτότητα, με τον μπλε ουρανό. Ωστόσο, ο στολισμός φέτος θα επεκταθεί και στο νέο πεζοδρομημένο τμήμα του δρόμου, έως τη Μητροπόλεως.
Επιπλέον, με λαμπάκια και φωτοσωλήνες θα γεμίσουν οι στύλοι φωτισμού που είναι τοποθετημένοι σε Αγίου Δημητρίου, Αλ. Παπαναστασίου, Μητροπόλεως, Λ. Νίκης και Ολυμπιάδος, ενώ όσον αφορά τον κεντρικό άξονα της Αριστοτέλους ο στολισμός θα εμπλουτιστεί και με νέα χριστουγεννιάτικα στοιχεία.
Όσο για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Το μεγάλο έλατο, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη έχει ήδη επιλεγεί, ενώ το καλλιτεχνικό σχήμα που θα πλαισιώσει την εκδήλωση και τη μεγάλη συναυλία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.
Επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι η εορταστική ατμόσφαιρα να επεκταθε σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, θα τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα δέντρα και θα στολιστούν οι γειτονιές ώστε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να απλωθεί σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
Τέλος, για μία ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Δικαστηρίων, όπου στον χώρο θα αναπτυχθούν δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδια, παγοδρόμιο, καρουζέλ και καραβάκι. Θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027 και καθημερινά θα πραγματοποιούνται ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις και μουσικές εμφανίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι προετοιμασίες για τις γιορτές έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον στολισμό να επεκτείνεται σταδιακά σε γειτονιές, πλατείες και κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο επίκεντρο των φετινών αλλαγών βρίσκεται η οδός Τσιμισκή, η οποία θα αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό φωτιστικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, που έχει επιμεληθεί ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, ο νέος διάκοσμος θα είναι εμπνευσμένος από την αυστριακή πρωτεύουσα, με εντυπωσιακά φωτιστικά στοιχεία που θα παραπέμπουν σε μεγάλους πολυελαίους και θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οδικού άξονα.
Με φώτα θα «πλημμυρίσουν» και άλλες κεντρικές οδοί, όπως η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Εγνατία, η Βασιλίσσης Όλγας κ.ά. Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας θα διατηρήσει τη γνώριμη φωτιστική του ταυτότητα, με τον μπλε ουρανό. Ωστόσο, ο στολισμός φέτος θα επεκταθεί και στο νέο πεζοδρομημένο τμήμα του δρόμου, έως τη Μητροπόλεως.
Επιπλέον, με λαμπάκια και φωτοσωλήνες θα γεμίσουν οι στύλοι φωτισμού που είναι τοποθετημένοι σε Αγίου Δημητρίου, Αλ. Παπαναστασίου, Μητροπόλεως, Λ. Νίκης και Ολυμπιάδος, ενώ όσον αφορά τον κεντρικό άξονα της Αριστοτέλους ο στολισμός θα εμπλουτιστεί και με νέα χριστουγεννιάτικα στοιχεία.
Όσο για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Το μεγάλο έλατο, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη έχει ήδη επιλεγεί, ενώ το καλλιτεχνικό σχήμα που θα πλαισιώσει την εκδήλωση και τη μεγάλη συναυλία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.
Επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι η εορταστική ατμόσφαιρα να επεκταθε σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, θα τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα δέντρα και θα στολιστούν οι γειτονιές ώστε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να απλωθεί σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης.
Τέλος, για μία ακόμη χρονιά θα λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Δικαστηρίων, όπου στον χώρο θα αναπτυχθούν δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδια, παγοδρόμιο, καρουζέλ και καραβάκι. Θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027 και καθημερινά θα πραγματοποιούνται ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις και μουσικές εμφανίσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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