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Η απάντηση του Αντετοκούνμπο στον Ρίβερς: «Μην αφήνετε την πικρία να σας απομακρύνει από τους στόχους σας», δείτε βίντεο
Η απάντηση του Αντετοκούνμπο στον Ρίβερς: «Μην αφήνετε την πικρία να σας απομακρύνει από τους στόχους σας», δείτε βίντεο
Ο σούπερ σταρ των Χιτ απάντησε στις δηλώσεις του πρώην προπονητή του, μετά τη νίκη του Μαϊάμι κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς
Την έκπληξη, αλλά και την απογοήτευσή του δεν έκρυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν ενημερώθηκε για τα σχόλια του Ντοκ Ρίβερς σχετικά με το μπασκετικό του IQ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις αναφορές του πρώην προπονητή του, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Σακραμέντο Κινγκς. Ωστόσο, όπως φάνηκε από την αντίδρασή του, δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για όσα είχε πει ο Ρίβερς και έμαθε τις λεπτομέρειες από τον δημοσιογράφο που του απηύθυνε την ερώτηση.
Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε την έκπληξή του για το περιεχόμενο των δηλώσεων, ενώ αναρωτήθηκε πότε ακριβώς έγιναν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε μια προσωπική αντιπαράθεση, αφήνοντας στον ίδιο τον Ρίβερς την ευθύνη να εξηγήσει τους λόγους που επέλεξε να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Ο Ρίβερς είχε δηλώσει: «Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ. Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».
Ο Αντετοκούνμπο απάντησε: «Πρώτα απ’ όλα δεν είναι προπονητής μου. Ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σπόλστρα. Είναι προπονητής που δούλεψα μαζί του στο παρελθόν. Μένω άφωνος. Έκανε αυτές τις δώσεις σήμερα; Πρέπει να πας να τον ρωτήσεις γιατί ένιωσε αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου. Πρέπει να εστιάσω στην ομάδα μου και σε αυτό που πρέπει να κάνω. Θεέ μου, αυτό είναι τρελό. Μην αφήσεις ποτέ την πικρία και την μικροπρέπεια να μπουν μπροστά από τους στόχους και τα όνειρά σου, φίλε. Για κάθε αθλητή εκεί έξω, μην αφήσεις ποτέ αυτό να συμβεί. Αυτό είναι τρελό, αλλά πρέπει να τον ρωτήσεις γιατί είπε αυτά που είπε. Όχι εμένα».
Ο Έλληνας σούπερ σταρ κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις αναφορές του πρώην προπονητή του, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Σακραμέντο Κινγκς. Ωστόσο, όπως φάνηκε από την αντίδρασή του, δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για όσα είχε πει ο Ρίβερς και έμαθε τις λεπτομέρειες από τον δημοσιογράφο που του απηύθυνε την ερώτηση.
Giannis RESPONDS to Doc Rivers saying he’s difficult to coach👀 “First of all he’s not my coach. My coach is Erik Spoelstra. I’m speechless. You gotta go ask him why he felt that — that’s on him, that’s not on me. I gotta focus on my team and what I gotta do…goddamn that’s crazy — never let bitterness or pettiness get in front of your goals and dreams…that’s insane you gotta go ask him why he said what he said— not me.” (@eric_nehm)— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 9, 2026
Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε την έκπληξή του για το περιεχόμενο των δηλώσεων, ενώ αναρωτήθηκε πότε ακριβώς έγιναν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε μια προσωπική αντιπαράθεση, αφήνοντας στον ίδιο τον Ρίβερς την ευθύνη να εξηγήσει τους λόγους που επέλεξε να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Ο Ρίβερς είχε δηλώσει: «Δεν είναι εύκολος παίκτης. Παίζει με έναν απίστευτα γρήγορο ρυθμό, είναι πραγματικά δύσκολος. Έχει εξαιρετική ικανότητα στη δημιουργία και την πάσα, αλλά ταυτόχρονα δε διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ. Έχει ουσιαστικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα ήθελα να μάθει να εκτελεί καλύτερα».
Ο Αντετοκούνμπο απάντησε: «Πρώτα απ’ όλα δεν είναι προπονητής μου. Ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σπόλστρα. Είναι προπονητής που δούλεψα μαζί του στο παρελθόν. Μένω άφωνος. Έκανε αυτές τις δώσεις σήμερα; Πρέπει να πας να τον ρωτήσεις γιατί ένιωσε αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου. Πρέπει να εστιάσω στην ομάδα μου και σε αυτό που πρέπει να κάνω. Θεέ μου, αυτό είναι τρελό. Μην αφήσεις ποτέ την πικρία και την μικροπρέπεια να μπουν μπροστά από τους στόχους και τα όνειρά σου, φίλε. Για κάθε αθλητή εκεί έξω, μην αφήσεις ποτέ αυτό να συμβεί. Αυτό είναι τρελό, αλλά πρέπει να τον ρωτήσεις γιατί είπε αυτά που είπε. Όχι εμένα».
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