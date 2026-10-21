Γνωρίζουμε Έλληνες παραγωγούς γαλακτοκομικών στα ΑΒ Βασιλόπουλoς
Γνωρίζουμε Έλληνες παραγωγούς γαλακτοκομικών στα ΑΒ Βασιλόπουλoς
Στις καθημερινές αγορές, τα γαλακτοκομικά έχουν πάντα μια σταθερή θέση στο καλάθι μας. Τα επιλέγουμε για το πρωινό, για ένα γρήγορο γεύμα, για τις συνταγές που φτιάχνουμε μέσα στην εβδομάδα
Πόσο συχνά, όμως, στεκόμαστε λίγο περισσότερο στην ετικέτα, για να δούμε από πού προέρχονται και ποιος τα παράγει; Η προέλευση μπορεί να γίνει η αφορμή για μια καινούργια γνωριμία μ’ ένα γαλακτοκομείο στην Αρκαδία, μια επιχείρηση με εξήντα χρόνια παρουσίας στα Τρίκαλα ή μια μονάδα στη Δράμα που παρακολουθεί την παραγωγή από την καλλιέργεια των ζωοτροφών μέχρι το τελικό προϊόν.
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