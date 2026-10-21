Μπέσσυ Μάλφα: Δεν είμαι μόνο η γυναίκα του Σκιαδαρέση και η μαμά των κοριτσιών, είναι ανόητο να έχουμε τίτλους
Μπέσσυ Μάλφα: Δεν είμαι μόνο η γυναίκα του Σκιαδαρέση και η μαμά των κοριτσιών, είναι ανόητο να έχουμε τίτλους
«Είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά, δεν είμαι κανενός», τόνισε η ηθοποιός
Μία συζήτηση άνοιξε η Μπέσσυ Μάλφα γύρω από τους τίτλους που αποδίδονται στους ανθρώπους, σημειώνοντας πως θεωρεί ανόητο να συμβαίνει αυτό, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό της, με την ηθοποιό να υποστηρίζει πως δεν είναι μόνο η γυναίκα του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και η μητέρα των παιδιών τους.
Η Μπέσσυ Μάλφα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Κατά τη διάρκεια αυτής, ρωτήθηκε ποιο τραγούδι που έχουν δημιουργήσει οι κόρες της, γνωστές ως Σκιαδαρέσες, είναι το αγαπημένο της. «Η Θάλασσα», απάντησε αρχικά η ίδια και στη συνέχεια συμπλήρωσε με έναν δισταγμό: «Όλα τα τραγούδια είναι αγαπημένα μου... ίσως επειδή υπάρχει ο τίτλος της μητέρας...».
Τότε, η ηθοποιός εξήγησε: «Πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους. Έτσι νομίζω και νομίζω και τα κορίτσια. Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών... Είμαι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας. Δεν είμαι κανενός».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε η Μπέσσυ Μάλφα είναι πολύ χαρούμενη που βλέπει τα παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν: «Μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Εμείς δεν τα στηρίζουμε. Ποια είναι η πραγματική στήριξη; Η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουν το κάνουν μόνες τους, αλλά απενοχοποιούν και αυτό το "δεν χρειάζομαι τον γονιό μου, πρέπει να το αμφισβητήσω". Πρέπει, εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός και έχεις χιούμορ και έχεις και καλές ρίζες και κυρίως παιδεία, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα».
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται με όσα αναφέρουν στους στίχους των τραγουδιών τους, περιγράφοντας τα βιώματα που μπορεί να έχουν, απάντησε: «Έχουν σπουδάσει μουσική, θέατρο και χορό τα παιδιά. Έχει σημασία να μπορείς να νιώθεις τις ανάγκες τις συμπαντικές, τι συμβαίνει γύρω σου, να ακούς. Αυτό που λες, δεν δημαίνει ότι το έχεις περάσει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχεις ακούσει... αν μου μιλήσεις και μου πεις μια ιστορία σου, εμένα, λόγω των σχολών που τελείωσα, γίνεται σαν χαρακιά μέσα μου. Σε ακούω, σε καταλαβαίνω, ενσυναίσθηση λέγεται αυτό».
«Ο τρόπος που μιλούν τα τραγούδια τους, είναι "εγώ", αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτά θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Επειδή κάποιος μπορεί να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός που με αντιπροσωπεύουν», κατέληξε η ηθοποιός.
Η Μπέσσυ Μάλφα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Κατά τη διάρκεια αυτής, ρωτήθηκε ποιο τραγούδι που έχουν δημιουργήσει οι κόρες της, γνωστές ως Σκιαδαρέσες, είναι το αγαπημένο της. «Η Θάλασσα», απάντησε αρχικά η ίδια και στη συνέχεια συμπλήρωσε με έναν δισταγμό: «Όλα τα τραγούδια είναι αγαπημένα μου... ίσως επειδή υπάρχει ο τίτλος της μητέρας...».
Τότε, η ηθοποιός εξήγησε: «Πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους. Έτσι νομίζω και νομίζω και τα κορίτσια. Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών... Είμαι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας. Δεν είμαι κανενός».
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε η Μπέσσυ Μάλφα είναι πολύ χαρούμενη που βλέπει τα παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν: «Μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Εμείς δεν τα στηρίζουμε. Ποια είναι η πραγματική στήριξη; Η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουν το κάνουν μόνες τους, αλλά απενοχοποιούν και αυτό το "δεν χρειάζομαι τον γονιό μου, πρέπει να το αμφισβητήσω". Πρέπει, εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός και έχεις χιούμορ και έχεις και καλές ρίζες και κυρίως παιδεία, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα».
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται με όσα αναφέρουν στους στίχους των τραγουδιών τους, περιγράφοντας τα βιώματα που μπορεί να έχουν, απάντησε: «Έχουν σπουδάσει μουσική, θέατρο και χορό τα παιδιά. Έχει σημασία να μπορείς να νιώθεις τις ανάγκες τις συμπαντικές, τι συμβαίνει γύρω σου, να ακούς. Αυτό που λες, δεν δημαίνει ότι το έχεις περάσει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχεις ακούσει... αν μου μιλήσεις και μου πεις μια ιστορία σου, εμένα, λόγω των σχολών που τελείωσα, γίνεται σαν χαρακιά μέσα μου. Σε ακούω, σε καταλαβαίνω, ενσυναίσθηση λέγεται αυτό».
«Ο τρόπος που μιλούν τα τραγούδια τους, είναι "εγώ", αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτά θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Επειδή κάποιος μπορεί να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός που με αντιπροσωπεύουν», κατέληξε η ηθοποιός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα