Αυστραλία: Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτής Έλεν Χέινς που παρασύρθηκε από όχημα



«Ο δρόμος της ανάρρωσης θα είναι μακρύς και δύσκολος»

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Στο δικαστήριο ο 43χρονος κατηγορούμενος

Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτήςη οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το πολιτικό της γραφείο στην πόλη Γουανγκαράτα στην Αυστραλία σε περιστατικό που οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν ωςΤην εξέλιξη επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Φιλ Χέινς, τονίζοντας ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η ίδια παραμένει δυνατή και αποφασισμένη να αναρρώσει.Ο σύζυγός της χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό», επισημαίνοντας ότι η βουλευτής υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς. Όπως δήλωσε, ωστόσο, «η καρδιά και το μυαλό της βρίσκονται σε καλή κατάσταση», ενώ πρόσθεσε ότι «το καλό νέο μέσα σε όλα αυτά είναι».Την ίδια ώρα, ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα τη βουλευτή με το όχημά του, εμφανίστηκε την Τετάρτη για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου.Ο Νιούτζεντ συνελήφθη λίγες στιγμές μετά το περιστατικό, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, οδήγησε το ΙΧ του πάνω στην ανεξάρτητη βουλευτή, έξω από το πολιτικό της γραφείο στην πόλη Γουανγκαράτα.Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μελβούρνη, όπου νοσηλεύεται η σύζυγός του, ο Φιλ Χέινς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η βουλευτής κατά την αποκατάστασή της.«Ο δρόμος προς την ανάρρωση, αλλά ξέρουμε ότι είναι», δήλωσε. «Είναι ένας αποφασισμένος άνθρωπος που θα κάνει ό,τι μπορεί, με τη στήριξη και την αγάπη μας, για να αναρρώσει. Αυτό είναι που ελπίζουμε», πρόσθεσε.Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια από την Αυστραλία και το εξωτερικό.Κάλεσε επίσης όσους επιθυμούν να στηρίξουν τη σύζυγό του να προχωρήσουν σε δωρεές προς την οργάνωση Save the Children. «Συνεχίστε να στέλνετε την αγάπη σας στην Έλεν», είπε.Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Μπρένταν Νιούτζεντ οδηγήθηκε ενώπιον τοπικού δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες: επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, εκ προθέσεως πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό δημόσιο αξιωματούχο.Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ενδέχεται να του απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή τηςΟ 43χρονος, κάτοικος της κοντινής πόλης Ταράουιντζι, παρέμεινε σιωπηλός και ανέκφραστος κατά τη σύντομη παρουσία του στο δικαστήριο.Δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.