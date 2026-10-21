Goldman Sachs: Στα 18,75 ευρώ η Εθνική, περιθώριο ανόδου 16% για τη μετοχή

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί την τιμή στόχο στα 18,75 ευρώ, με σύσταση Neutral, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 15,9% από την τιμή των 16,18 ευρώ στις 19 Οκτωβρίου