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Ρεκόρ ζέστης στην Ιαπωνία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Τόκιο και Οζάκα
Ρεκόρ ζέστης στην Ιαπωνία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου σε Τόκιο και Οζάκα
Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1875 που θερμοκρασία άνω των 30 βαθμών καταγράφεται τόσο αργά τον Οκτώβριο στην ιαπωνική πρωτεύουσα
Το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Τόκιο και την Οζάκα σήμερα, για πρώτη φορά τόσο αργά τον Οκτώβριο σε αυτές τις πόλεις της Ιαπωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχο της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (JMA).
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τον όρο "Μανατσούμπι" (ημέρα του κατακαλόκαιρου) για να χαρακτηρίσει τις ημέρες εκείνες όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Νωρίς σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), το θερμόμετρο στο Τόκιο ξεπέρασε τους 30 βαθμούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καζουχίρο Σιρόνο, αξιωματούχος της JMA.
Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1875 που θερμοκρασία άνω των 30 βαθμών καταγράφεται τόσο αργά τον Οκτώβριο στην ιαπωνική πρωτεύουσα, δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το προηγούμενο τέτοιο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 19 Οκτωβρίου του 2024.
Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν επίσης τους 30 βαθμούς στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Οζάκα, όπου το προηγούμενο τέτοιο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 20 Οκτωβρίου του 1933. Τα σχετικά μετεωρολογικά στοιχεία άρχισαν να συλλέγονται στην περιοχή αυτή το 1883, σύμφωνα με την υπηρεσία.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων ακραίας ζέστης στον πλανήτη.
Το 2025, η Ιαπωνία βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγράψει ποτέ, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στο Ισεσάκι, βορείως του Τόκιο, στις 5 Αυγούστου.
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τον όρο "Μανατσούμπι" (ημέρα του κατακαλόκαιρου) για να χαρακτηρίσει τις ημέρες εκείνες όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Νωρίς σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), το θερμόμετρο στο Τόκιο ξεπέρασε τους 30 βαθμούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καζουχίρο Σιρόνο, αξιωματούχος της JMA.
ABSOLUTELY HISTORIC HEAT IN JAPAN Japan is living one of the most extreme events in its history 157 STATIONS between 30C and 34C on a 21 October: Insane,unreal There has never been anything like this. Several monthly records were also broken despite being the 21st (see below) https://t.co/Ux8KIyDAaA— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) October 21, 2026
Είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1875 που θερμοκρασία άνω των 30 βαθμών καταγράφεται τόσο αργά τον Οκτώβριο στην ιαπωνική πρωτεύουσα, δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το προηγούμενο τέτοιο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 19 Οκτωβρίου του 2024.
Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν επίσης τους 30 βαθμούς στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Οζάκα, όπου το προηγούμενο τέτοιο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 20 Οκτωβρίου του 1933. Τα σχετικά μετεωρολογικά στοιχεία άρχισαν να συλλέγονται στην περιοχή αυτή το 1883, σύμφωνα με την υπηρεσία.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των επεισοδίων ακραίας ζέστης στον πλανήτη.
Το 2025, η Ιαπωνία βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγράψει ποτέ, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 41,8 βαθμούς Κελσίου στο Ισεσάκι, βορείως του Τόκιο, στις 5 Αυγούστου.
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