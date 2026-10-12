Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (12/10/2026)

Ξεκινάμε την ημέρα μας με αλμυρά μάφιν καλαμποκιού με γραβιέρα, ξινόγαλο και πάπρικα, που ταιριάζουν δίπλα στον πρωινό καφέ αλλά μπαίνουν και στο ταπεράκι του γραφείου. Το μεσημέρι, συνεχίζουμε με ρεβίθια με ρύζι και καραμελωμένα κρεμμύδια, που δίνουν τη γλύκα τους σε ένα χορταστικό πιάτο και μας θυμίζουν πόσο ενδιαφέροντα μπορούν να γίνουν τα όσπρια πέρα από τις κλασικές σούπες. Για το βράδυ, το μενού συμπληρώνεται με έναν ζεστό τραχανά με γάλα και φέτα, πασπαλισμένο με σουσάμι και με ένα μελάτο αυγό στην κορυφή, για να κλείσουμε τη Δευτέρα με μια γνώριμη, σπιτική γεύση.



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