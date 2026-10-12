«Λουκέτο» στην κλινική της Θέρμης του ομίλου που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
ΕΛΛΑΔΑ
Κλινική Θεσσαλονίκη Θέρμη

«Λουκέτο» στην κλινική της Θέρμης του ομίλου που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σφράγιση και δεύτερης κλινικής του ίδιου ομίλου

«Λουκέτο» στην κλινική της Θέρμης του ομίλου που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Φανή Χαρίση
Στράτος Λούβαρης
«Σφραγίζεται» σήμερα η κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη ιδιοκτησίας ομίλου που κατέχει και την κλινική στη Θεσσαλονίκη η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τη σχετική άδεια όπως είχε διαπιστωθεί σε έρευνα και πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Την σφράγιση της κλινικής στη Θέρμη έχει υπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και στην κλινική βρίσκεται και εισαγγελικός λειτουργός για να διαπιστώσει την πλήρη εκκένωση της από ασθενείς και τη μη λειτουργία της και στη συνέχεια θα σφραγιστεί.

Στην κλινική βρίσκονται ήδη υπάλληλοι αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ η κλινική έχει εκκενωθεί πλήρως από ασθενείς και δεν εκτελείται καμία άλλη υπηρεσία.

«Λουκέτο» στην κλινική της Θέρμης του ομίλου που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εν λόγω κλινική είχαν απομείνει το περασμένο Σάββατο (10/10) περί τους δέκα ασθενείς οι οποίοι όμως απομακρύνθηκαν προς άλλες κλινικές ενώ οι εργαζόμενοι της θα απορροφηθούν σε κλινικές του ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη (13/10) είναι η καταληκτική προθεσμία για την «σφράγιση» και της δεύτερης κλινικής που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου λίγα μέτρα μακριά από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ενώ ο ιδιοκτήτης των κλινικών έχει κάνει προσφυγή για μη «σφράγιση» και λειτουργία και των δυο κλινικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Φανή Χαρίση
Στράτος Λούβαρης

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