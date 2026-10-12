Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μαρσέιγ: Έχασε και τον Κορνέλιους ενόψει Ολυμπιακού
Μαρσέιγ: Έχασε και τον Κορνέλιους ενόψει Ολυμπιακού
Η Μαρσέιγ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε τις υπηρεσίες του Ντέρεκ Κορνέλιους για το παιχνίδι του Europa League με τον Ολυμπιακό
Η Μαρσέιγ νίκησε εκτός έδρας την Τρουά με 2-0 και άλλαξε τη ψυχολογία της ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι Μασσαλοί, ωστόσο ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχασαν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μπρουνό Ζενεσιό δεν μπορούσε να υπολογίζει έτσι κι αλλιώς τον Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ. Ο Δανός είχε τραυματιστεί στον μηρό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εθνικής του με την Ουαλία για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League.
Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα χάσει και ο Ντέρεκ Κορνέλιους, ο οποίος δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Τρουά και ο τεχνικός της Μαρσέιγ επιβεβαίωσε ότι θα χάσει και το ματς με τον Ολυμπιακό.
«Ο τραυματισμός του Ντέρεκ είναι αρκετά σπάνιος και δεν θα είναι διαθέσιμος πριν από τη χειμερινή διακοπή. Όσον αφορά τον Πιερ, δεν θα είναι έτοιμος για αυτή την εβδομάδα (Ολυμπιακός την Πέμπτη και Ανζέ την Κυριακή), ενώ θα επανεκτιμήσουμε την κατάστασή του την επόμενη εβδομάδα.
Είναι επίσης σε τέτοιες στιγμές που φαίνεται η δυναμική της ομάδας. Έχουμε μιλήσει για τους νεαρούς παίκτες, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και στους πιο έμπειρους, οι οποίοι ήταν σταθεροί και βοήθησαν να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζενεσιό.
Οι Μασσαλοί, ωστόσο ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχασαν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μπρουνό Ζενεσιό δεν μπορούσε να υπολογίζει έτσι κι αλλιώς τον Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ. Ο Δανός είχε τραυματιστεί στον μηρό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εθνικής του με την Ουαλία για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League.
Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα χάσει και ο Ντέρεκ Κορνέλιους, ο οποίος δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Τρουά και ο τεχνικός της Μαρσέιγ επιβεβαίωσε ότι θα χάσει και το ματς με τον Ολυμπιακό.
«Ο τραυματισμός του Ντέρεκ είναι αρκετά σπάνιος και δεν θα είναι διαθέσιμος πριν από τη χειμερινή διακοπή. Όσον αφορά τον Πιερ, δεν θα είναι έτοιμος για αυτή την εβδομάδα (Ολυμπιακός την Πέμπτη και Ανζέ την Κυριακή), ενώ θα επανεκτιμήσουμε την κατάστασή του την επόμενη εβδομάδα.
Είναι επίσης σε τέτοιες στιγμές που φαίνεται η δυναμική της ομάδας. Έχουμε μιλήσει για τους νεαρούς παίκτες, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και στους πιο έμπειρους, οι οποίοι ήταν σταθεροί και βοήθησαν να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζενεσιό.
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