Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Δεν πειράζω κανέναν, όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι τα χαρτιά μου» λέει ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψή του για χρέη προς το Δημόσιο
«Δεν πειράζω κανέναν, όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι τα χαρτιά μου» λέει ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψή του για χρέη προς το Δημόσιο
«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν "κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας"» είπε ο Βασίλης Παϊτέρης για τη σύλληψή του
Για τη σύλληψή του για χρέη στο Δημόσιο για σπίτι που έφτιαξε σε δασική περιοχή υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να καταβάλει τα χρήματα που του ζητούν, μίλησε ο Βασίλης Παϊτέρης στον ΑΝΤ1.
Όπως είπε «βγήκε η απόφαση να με κλείσουν στη φυλακή επειδή έφτιαξα ένα σπίτι που ήταν σε δασικό μέρος. Πήγα στο δασαρχείο και πήρα ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό. Με συλλάβανε, θα με κλείσουν φυλακή. Μου είχαν βγάλει 1250 ευρώ την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Κάναμε δικαστήριο για δοσοποίηση που βγήκε 1650 ευρώ, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Πήρα δικηγόρο να τα κάνουμε πιο λίγα, 500 ευρώ, που παίρνω 400 σύνταξη γήρατος, δεν προλάβαμε. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος και ήρθαν και με πήραν έξω από το σπίτι».
«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν "κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας". Και να πεις ότι είμαι άνθρωπος που κάνει το κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανένα. Τα χαρτιά μου όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.
Σύμφωνα με τον ίδιο «το χρέος είναι 5 χρόνια φυλακή, 20.000-40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα μου έβαλαν. Δεν έχω δύναμη να πληρώσω αυτά που μου λένε, θα φυλακή. Βλέπετε ότι παλεύω για αυτό τον λαό και θέλουν να με κλείσουν φυλακή».
Όπως είπε «βγήκε η απόφαση να με κλείσουν στη φυλακή επειδή έφτιαξα ένα σπίτι που ήταν σε δασικό μέρος. Πήγα στο δασαρχείο και πήρα ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό. Με συλλάβανε, θα με κλείσουν φυλακή. Μου είχαν βγάλει 1250 ευρώ την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Κάναμε δικαστήριο για δοσοποίηση που βγήκε 1650 ευρώ, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Πήρα δικηγόρο να τα κάνουμε πιο λίγα, 500 ευρώ, που παίρνω 400 σύνταξη γήρατος, δεν προλάβαμε. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος και ήρθαν και με πήραν έξω από το σπίτι».
«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν "κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας". Και να πεις ότι είμαι άνθρωπος που κάνει το κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανένα. Τα χαρτιά μου όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.
Σύμφωνα με τον ίδιο «το χρέος είναι 5 χρόνια φυλακή, 20.000-40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα μου έβαλαν. Δεν έχω δύναμη να πληρώσω αυτά που μου λένε, θα φυλακή. Βλέπετε ότι παλεύω για αυτό τον λαό και θέλουν να με κλείσουν φυλακή».
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